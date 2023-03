Belinda a parlé de Cazzu et a surpris tout le monde avec ce qu’elle a dit sur le partenaire de son ex

célébrités

Belinda n’avait jamais émis d’avis sur le partenaire de Christian Nodal, mais cela a changé et vous serez surpris par les déclarations de l’interprète de Sapito.

©GettyBelinda et Cazzu

Bélinda eu une séparation traumatisante avec chrétien nodal qui s’est terminée par une confrontation médiatique entre les deux figures du milieu musical, chose qui a divisé leurs adeptes dès la fin d’un lien amoureux qui semblait solide. Le temps a passé et le chanteur a formé un nouveau couple avec l’argentin caszu à la surprise de beaucoup qui s’attendaient à une réaction de Beli qui n’est jamais venue… jusqu’à maintenant.

Ce qui est certain, c’est que caszu a été le premier à parler de l’ex-couple de chrétien nodal en tenant compte du contexte à la fois devant la presse et bien d’autres choses : « Beaucoup de ces choses sont chargées de beaucoup de malice, c’est une artiste incroyable, elle a une carrière beaucoup plus longue et plus grande que la mienne, j’ai grandi en écoutant sa musique, j’ai beaucoup de respect pour elle, je l’aime la musique et ses chorégraphies, les gens Il peut dire beaucoup de choses, mais j’apprécie beaucoup son art, j’ai beaucoup de respect pour lui »dit dans assis qui peut.

Belinda a répondu à Cazzu

Bélinda a profité d’une conversation informelle avec de nombreux médias à l’aéroport international de Mexico où il a répondu aux compliments de caszu: « C’est une super artiste, je l’admire beaucoup et j’adore son travail, elle est magnifique »Il a dit à propos du nouveau partenaire de son ex, chrétien nodaldont il n’y avait aucune référence aux deux occasions de ces femmes, Beli avec qui il était lié dans le passé et caszu l’actuel propriétaire de son cœur.

Récemment caszu Il a eu une confrontation avec la presse sur la façon dont les médias ont géré sa vie amoureuse : « Vous me demandez toujours la même chose, vous devriez être plus créatifs… Imaginez, nous écrivons des chansons tout le temps et nous avons toujours quelque chose de différent à dire, vous devriez écrire des questions avant de venir »a été le conseil dont l’Argentine a profité pour donner aux communicateurs lorsqu’il s’agissait de l’aborder.

Il a également eu le temps de se référer aux rumeurs constantes de grossesse : « Est-ce que j’ai l’air enceinte? Est-ce que j’ai l’air plus grosse?… peut-être que je mangeais un peu trop. Ici au Mexique et dans de nombreux endroits, cela a été dit, mais je pense que ce n’est pas la première fois, j’ai déjà des triplés. »Tournage caszu sur ces versions qui soulignent avec insistance qu’elle et chrétien nodal Ils attendraient leur premier enfant, ce qui, d’après les dires du chanteur, n’est pas vrai.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?