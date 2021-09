Beck Bennett quitte ‘SNL’ et de nouveaux joueurs rejoignent le casting

Beck Bennett, le joueur polyvalent de « Saturday Night Live » qui a été remarqué pour ses impressions sur le président russe Vladimir Poutine et le vice-président américain Mike Pence au cours de huit saisons lors de l’émission, quittera la vénérable série de fin de soirée NBC alors même qu’elle accueille de retour. un certain nombre d’acteurs seniors qui ont laissé entendre qu’ils pourraient être prêts à partir.

Kate McKinnon, Cecily Strong, Aidy Bryant, Pete Davidson, Colin Jost, Michael Che et Kenan Thompson reviendront tous pour la 47e saison de la série, avec Mikey Day, Heidi Gardner, Alex Moffat, Kyle Mooney, Ego Nwodim, Chris Redd et Mélissa Villaseor. Deux joueuses vedettes de la saison dernière, Chloe Fineman et Bowen Yang, ont été promues membres de la distribution régulière, tandis qu’une autre, Lauren Holt, ne reviendra pas au programme. Andrew Dismukes et Punkie Johnson reviendront dans leur rôle vedette. Et le spectacle accueillera trois nouveaux joueurs vedettes : Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman.

« SNL » accueille trois nouveaux joueurs vedettes : Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman. Mary Ellen Matthews / NBCU

Au cours des dernières décennies, le producteur exécutif de « SNL » Lorne Michaels a insisté pour que les membres de la distribution fassent du programme leur objectif principal. Mais l’année dernière, les règles ont commencé à changer, et elles continueront de le faire cette année. Certains membres vétérans de la distribution sont susceptibles d’apparaître moins fréquemment que d’habitude, selon une personne familière avec le programme, et auront une certaine latitude pour poursuivre des projets en dehors de la série. La grande distribution devrait donner à « SNL » une chance de combler les absences avec les contributions de certains membres du personnel en devenir de la série.

« Merci pour 8 ans de personnes remarquables et d’expériences incroyables qui ont complètement changé ma vie », a posté Bennett via Instagram. « Je me suis tellement amusé. »

« SNL » a démontré une partie de sa nouvelle élasticité la saison dernière, lorsque Strong et Bryant ont pu s’engager dans des projets extérieurs comme « Schmigadoon » d’Apple et « Shrill » de Hulu tout en manquant plusieurs épisodes de « SNL ». Michaels a également travaillé pour trouver des moyens pour Kenan Thompson et Chris Redd de participer à la sitcom de NBC « Kenan » sans manquer beaucoup de « Saturday Night Live ». Cela aide que toutes ces séries soient produites sous les auspices de la propre vidéo de Broadway de Michaels.

Mais le spectacle a également déclenché des tourbillons de spéculations sur l’état de sa distribution lors de la finale de la saison dernière. McKinnon, Bryant, Thompson et Strong sont apparus dans un segment dans lequel ils ont discuté des défis de la production de l’émission pendant la pandémie et les élections de 2020, et certaines de leurs émotions à la caméra ont stimulé la conjecture qu’ils avaient peut-être fait allusion à un adieu. Davidson a fait de même avec un « segment du week-end » qui a souligné à quel point le fait d’être dans le programme l’avait aidé à mûrir. Strong a ajouté au sentiment avec un tour spectaculaire alors que l’animatrice de Fox News, la juge Jeanine Pirro, chantait « My Way » dans une boîte à vin géante.

Alors que de plus en plus de téléspectateurs migrent vers les services de streaming pour regarder leurs drames et comédies scénarisés préférés à la demande, « SNL » a pris une nouvelle importance pour NBC. Autrefois relégué à la diffusion après les dernières nouvelles locales dans un créneau horaire que les dirigeants du réseau ne considéraient pas comme primordial, le programme est désormais diffusé en direct à travers les États-Unis en même temps, ce qui signifie qu’il est diffusé aux heures de grande écoute dans certaines parties du pays. L’émission de la saison 2020-2021 était le programme de divertissement le plus regardé à la télévision parmi les téléspectateurs entre 18 et 49 ans, le groupe démographique le plus préféré des annonceurs.

La valeur de « SNL » a augmenté régulièrement ces dernières années. Un spot de 30 secondes sur « SNL » cette saison et le dernier a coûté environ 180 000 €, selon Standard Media Index, un outil de suivi des dépenses publicitaires. Le coût moyen d’une perche de 30 secondes au cours de la saison 2015-2016 de l’émission s’élevait à environ 89 500 €. NBC a généré environ 123 millions de dollars de revenus publicitaires grâce au programme en 2020, selon le tracker publicitaire Kantar, contre 114,7 millions de dollars en 2019. Les principaux sponsors de ces dernières années ont inclus Apple, AbbVie, Progressive, T-Mobile et Discover.

Les trois nouveaux acteurs en vedette sont issus d’un large éventail de projets. Sherman est connu pour ses spectacles en direct qui font sourciller et utilisent des costumes et des effets spéciaux. Johnson a développé une réputation d’impressions. Et Athari faisait autrefois partie du groupe de sketchs comiques « Goatface ».

