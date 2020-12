Bayonetta repensé en tant que Nendoroid élégant par Good Smile Company

Lors du récent Wonder Festival, Good Smile Company a annoncé que Bayonetta rejoindrait la famille Nendoroid. La première Nendoroid du personnage sera modelée après sa première apparition par PlatinumGames.

La version Nendoroid de Bayonetta a été repensée dans une forme plus petite, «chibi», mais conserve ses caractéristiques les plus notables. Le personnage viendra même avec un support de base clair pour que les fans recréent certaines de ses poses du jeu.

Bayonetta sera livré avec trois faces avant différentes. Ils incluent son expression standard, une expression de combat, plus une expression clignotante. Toutes les images promotionnelles montrent Bayonetta portant ses lunettes à monture noire, il ne semble donc pas qu’elle puisse les retirer.

En prime, la figurine se pliera à la taille. La plupart des Nendoroïdes n’ont pas de capacités aussi agiles, de sorte que les acheteurs peuvent recréer encore plus de mouvements du jeu.

De « Bayonetta » vient un Nendoroid de Bayonetta! Le corps du Nendoroid se plie légèrement à la taille, vous permettant de recréer toutes sortes de poses mémorables et pleines d’action du jeu. Pré commandez maintenant! Précommande: https://t.co/FlfjYJFSp4#bayonetta #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/D4UdkZUg2h – GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 16 octobre 2020

Bayonetta est également livré avec plusieurs accessoires. Ils comprennent sa sucette «Bloody Rose», des armes de poing à quatre manoeuvres, une feuille translucide pour afficher ses ailes de papillon et des pièces d’effet de combat.

Au total, la figurine est emballée avec deux bras gauche et droit, des pièces de main séparées pour contenir des accessoires et deux ensembles de pièces de jambe. Les images d’aperçu sur les pages de médias sociaux et la page de magasin de Good Smile montrent des exemples de pose de Bayonetta.

Bayonetta a fait ses débuts en 2009 au Japon puis en 2010 dans le monde. Le jeu d’action hack-and-slash a été lancé sur PlayStation 3 et Xbox 360. Bayonetta se déroule dans la ville fictive de Vigrid. Après un sommeil de 500 ans, Bayonetta se réveille avec amnésie et ne se souvient plus où elle est. Tout au long du jeu, elle en apprendra plus sur comment et pourquoi elle s’est retrouvée en ville.

En 2014, une suite, Bayonetta 2, a été libéré. PlatinumGames développe actuellement le troisième jeu de la série, mais aucune date de sortie n’est encore connue.

Les précommandes du Bayonetta Nendoroid se terminent le 10 décembre le Good Smile Company, mais les fans peuvent également précommander la figurine auprès de revendeurs agréés. Il n’y a aucune garantie que la figurine sera disponible à la vente immédiatement après son lancement.

Malheureusement, il y aura une longue attente après la fin des précommandes. La figurine ne devrait pas être expédiée avant la mi-2021, mais vaudra bien l’attente pour les fans de Bayonetta.

La figurine Nendoroid Bayonetta commence à être expédiée en juin 2021.