Battlefield 6: Leaker montre un croquis d’une soi-disant nouvelle carte avec de nombreux détails

Jusqu’à présent, l’éditeur Electronic Art et le développeur DICE n’ont aucune information publique à ce sujet. Battlefield 6 partagé avec la communauté. La seule chose qui soit claire est que la nouvelle ramification devrait apparaître cette année et que les fans pourront bientôt utiliser le bande-annonce officielle de révélation peut compter. Une date exacte n’a pas encore été annoncée.

Battlefield 6: Fuite avec des détails supposés

D’autre part, il y a eu de nombreuses rumeurs et fuites présumées d’initiés de l’industrie qui veulent en savoir plus sur le prochain jeu de tir multijoueur – par exemple, pendant des mois. Tom Henderson. Il a partagé divers détails sur la bande-annonce à venir sur Twitter. Y compris un croquis très simple avec les contours d’une carte qui devrait être incluse dans le jeu et qui a l’air assez fort Île de Wake rappeler.

Un jour plus tard, l’initié a publié un dessin beaucoup plus détaillé de son croquis précédent sur lequel divers détails peuvent être vus. Alors qu’une tempête monte en arrière-plan, plusieurs roquettes sont lancées à partir de silos en même temps. Voler aussi six à huit balbuzards sur l’immense carte, pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs.

Les lancements de fusées pourraient représenter des événements spéciaux dans « Battlefield 6 » qui sont censés rendre l’agitation en multijoueur encore plus excitante. Les tempêtes comme élément de gameplay n’est pas non plus une nouveauté dans la série bien connue. Cela peut complètement changer l’atmosphère sur une carte multijoueur en quelques minutes. De telles tempêtes pourraient même avoir un impact direct sur le gameplay, obscurcir la vue du joueur ou faire tourbillonner des arbres, des palmiers et d’autres objets dans les airs.

Quel est le problème avec les fuites? Vous remarquez donc qu’il y a déjà beaucoup de rumeurs sur « Battlefield 6 », mais jusqu’à présent nous avons attendu en vain des informations officielles. À ce stade, nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue s’il y a du vrai dans la fuite actuelle. Cependant, ces informations n’apparaissent pas entièrement de rien. Néanmoins, tous les détails sur « Battlefield 6 » qui ne proviennent pas de sources officielles doivent toujours être considérés avec prudence.