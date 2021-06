Battlefield 2042 sera jouable en juillet, mais il faudra de la chance

Champ de bataille 2042 était avant révélé dans quelques jours et maintenant il y a des infos aussi premières phases de test. Qui peut à peine attendre et plus grand Fan de champ de bataille est, pourrait maintenant avec Bonne chance déjà là juillet pari.

Premier test réservé aux super fans absolus de Battlefield

Il n’y a pas encore de gameplay, mais EA l’a déjà première chance a annoncé pouvoir jouer à « Battlefield 2042 ». Ce sera un test technique début juillet pour le pc qui ne donne que sous conditions strictes se déroule avec un accord de confidentialité.

UNE inscription spéciale pour le test technique il n’y en a pas. EA et DICE se cherchent sélectionner les joueurs autorisés à participer. Vous devez donc être un groupe de Super fans de Battlefield appartiennent à ceux qui traversent conditions inconnues qualifier. Si tu Bonne chance vous pourriez en fait appartenir à ce groupe et essayer « Battlefield 2042 » en juillet.

Cela devrait être jouable dans le test technique:

Dans Orbital, vous combattez au sol lors d’un lancement de fusée. © EA

Étant donné que les joueurs doivent signer une déclaration selon laquelle ils Rien à l’épreuve annoncer publiquement, il y aura probablement peu, voire aucun Fuites donner.

Quelle est la suite après ça ?

Cependant cela va pas le seul test qui se déroulera jusqu’à « Battlefield 2042 ». Ce sera beaucoup plus facile par la suite au Bêta ouverte participer. On sait donc déjà que tout le monde avec Pré-commander ainsi qu’avec un Abonnement EA Play une accès prématuré aura. Après l’accès anticipé, il y en aura probablement un aussi Phase d’essai pour tous donner.

La bêta ouverte devrait arriver à un moment donné quelques semaines avant la sortie se produire. Elle n’a pas encore été précisément délimitée, mais au plus tard vers la fin d’août ou alors septembre le test devrait commencer pour tout le monde.

« Battlefield 2042 » sortira le 22 octobre 2021 Pour PlayStation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One et ordinateur. 45secondes.fr résume les plus importants connus à ce jour pour vous Informations sur le prochain point culminant du tireur ici.