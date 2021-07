Battlefield 2042 ramène des cartes classiques pour le mode spécial

Il a été officiellement confirmé que le nouveau mode Battlefield 2042 présenté comme une « lettre d’amour aux principaux fans » ramènera des cartes classiques des entrées précédentes de la franchise FPS. Nous en saurons plus lors de la vitrine numérique EA Play plus tard ce mois-ci, avec un dévoilement complet prévu pour le spectacle avant la date de sortie du jeu sur PlayStation 5 et PS4, le 22 octobre 2021. Le nouveau mode est développé par le nouveau Ripple. Effect Studios, anciennement DICE LA.

La confirmation de ce détail clé donne désormais plus de poids à une fuite du début de l’année qui suggérait que le mode s’appellerait Battlefield Hub et inclurait des armes classiques, des véhicules et des scénarios aux côtés des cartes que nous connaissons et aimons tous.

EA Play aura lieu le 22 juillet 2021, c’est là que nous en apprendrons beaucoup plus. L’éditeur est également sur le point de partager davantage sur Apex Legends et de révéler les rumeurs Espace mort jeu, si l’on en croit les rapports récents. Quelles cartes classiques de Battlefield, espérez-vous, sont incluses ? Priez pour l’opération Metro dans les commentaires ci-dessous.