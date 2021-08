Battlefield 2042 n’a pas de campagne, mais il obtient un court métrage

Dans un mouvement similaire à Call of Duty: Black Ops 4, le prochain jeu de tir d’EA et DICE, Battlefield 2042, n’aura pas de campagne solo. Le FPS attendu aura sa suite habituelle de modes multijoueurs, ainsi que Portal – un hub de contenu généré par l’utilisateur – et quelque chose appelé Hazard Zone, dont nous ne savons pas encore grand-chose. Cependant, malgré l’absence de mode histoire, le jeu a une toile de fond narrative, et c’est quelque chose que nous verrons exploré dans un court métrage.

Le court métrage autonome Exodus sera présenté en avant-première le 12 août à 8h PDT / 17h CEST. 🎬 : https://t.co/ulMzEaPZ89 Déballage du monde de #Champ de bataille 2042 #WeAreNoPats pic.twitter.com/CaIUGmxUnm – Champ de bataille (@Battlefield) 2 août 2021

Oui, EA devrait sortir un court métrage intitulé Exodus sur YouTube la semaine prochaine, le 12 août. Ce film autonome mettra en place l’histoire derrière la guerre du jeu. DICE a déjà établi une chronologie des événements menant au jeu, contextualisant l’action avec une histoire de réchauffement climatique, d’effondrement économique et de perturbation politique. Vraisemblablement, ce court métrage mettra tout dans un format digeste.

Vous pouvez voir le teaser d’Exodus via le tweet ci-dessus ou via le lien YouTube, où le film sera diffusé la semaine prochaine. Avez-vous hâte de le regarder? Prenez du pop-corn dans la section commentaires ci-dessous.