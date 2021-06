Battlefield 2042: les émissions DICE révèlent une bande-annonce et nomment la date de sortie officielle

Electronic Arts et DICE ont officiellement dévoilé aujourd’hui le nouveau spin-off « Battlefield ». Comme on le soupçonnait déjà à l’avance, cela n’écoute pas le nom Champ de bataille 6, mais sur Champ de bataille 2042. En conséquence, le jeu de tir multijoueur joue dans un avenir pas trop lointain dans Année 2042. Les joueurs peuvent s’attendre à des armes bien connues mais aussi légèrement futuristes et à d’autres équipements de guerre avec lesquels l’immense champ de bataille peut désormais être rendu dangereux.

Nous avons inclus la bande-annonce officielle de « Battlefield 2042 » sous ces lignes.

Quand Battlefield 2042 sortira-t-il ?

Avec le Révéler la bande-annonce le développeur suédois a également annoncé la date à laquelle nous verrons le premier gameplay de « Battlefield 2042 : le 13 juin 2021. Nous sommes également susceptibles de recevoir de nouvelles informations sur le tireur dans le cadre de la EA Jouer attendu le 22 juillet 2021.

« Battlefield 2042 » sortira le 22 octobre 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.