“Battle of the Reality Stars”: c’est ce que Marcellino a à dire à propos de son expulsion!

Dans le dernier épisode de “Kampf der Realitystars”, il y avait à nouveau un gros crash. Une personne en particulier a réussi à rester à l’écart de tout le drame: Marcellino.

Néanmoins, le fan de fitness a dû étonnamment faire ses valises et quitter l’île. Marcellino a parlé à Klatsch-tratsch.de de son expulsion et de ses expériences dans le «combat des stars de la réalité».

Marcellino, tu n’es plus dans la sala. Qu’est-il arrivé?

Les nouveaux arrivants ont pris une décision tactique. Kevin a très bien expliqué cela. Il ne s’agissait pas de problèmes humains ou de problèmes de cœur, mais simplement d’une décision tactique. Parce qu’ils me considéraient comme la plus forte et la plus apte, j’ai dû quitter la sala. Je prends la décision d’un point de vue sportif et je ne suis pas du tout en colère à ce sujet.

“C’était très difficile de vivre avec Georgina”

Quelle est l’importance du fair-play et d’être un bon perdant pour vous?

Je suis un sportif de bout en bout et que je suis parti, j’accepte le fair-play absolu. C’est juste un jeu et la bataille des stars de la réalité et c’est comme ça que je le prends. Je n’ai pas du tout de mauvais sang et je n’en veux à personne. C’était juste mon temps maintenant.

Avec qui vous êtes-vous particulièrement bien entendus et qui sont vos favoris?

Je m’entendais particulièrement bien avec Johannes, Melissa et Momo. Je serai certainement toujours en contact avec eux après le combat des stars de la télé-réalité. Je fais plaisir à chacun d’entre eux et je les ai pris très cher. Nous avons une belle histoire ensemble.

Avec qui était-il difficile de vivre dans la sala?

C’était très difficile de vivre avec Georgina. Je pense qu’une star de télé-réalité est quelqu’un à qui vous devriez pouvoir vous identifier, quelqu’un dont vous aimez couper un disque, qui est un bon modèle. Ce n’est pas Georgina. Cela polarise et divertit, mais en fin de compte, cela dépend de ce que vous incarnez et de qui vous êtes.

“Les étoiles sont très mauvaises pour Steff!”

Je peux dire que je suis toujours resté moi-même. J’ai essayé d’éviter les conflits et j’ai toujours eu une oreille ouverte et des conseils lorsque quelqu’un en avait besoin. J’ai essayé de motiver et c’est comme ça que je suis dans la réalité et dans la réalité.

Qui sera ensuite expulsé et qui gagnera?

Je pense que les étoiles sont très mauvaises pour Steff. C’était près de lui hier. Mes préférés pour rocker ce truc sont Momo et Melissa. Je donnerais les deux de tout mon cœur.

Lequel des jeux était votre jeu préféré?

Certainement le jeu où j’étais aveugle et où Momo devait me guider. C’était un super match. Cela avait à voir avec la confiance et reflétait comment cela fonctionne dans la sala et que vous avez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance.

Marcellino a particulièrement manqué cette personne

Qu’est-ce qui vous a le plus manqué dans la sala?

Bien sûr ma mère. Elle m’a manqué de façon indescriptible et j’ai vraiment hâte de la serrer dans mes bras.

Avez-vous trouvé la désintoxication des réseaux sociaux facile?

Cela n’a pas été difficile pour moi. Nous étions sur une plage de rêve et juste célébrer les gens et la vie, ressentir et vivre tout et ne pas prendre immédiatement une histoire ou une photo était super. Vous pouvez tout expérimenter à l’œil nu et non à travers l’appareil photo du téléphone portable. C’était très amusant et je le recommande à tout le monde.

“Cela n’a pas toujours d’importance d’être le premier à terminer”

Avec toi, Zoe est partie. Que pensez-vous de ceci?

Zoe est un petit paquet d’énergie. Elle a son cœur au bon endroit, mais souvent elle-même ne se contrôle pas. Elle est très colérique et a fait beaucoup de conversation. Pourtant, nous l’avons vu pendant plusieurs jours et ce n’est pas faux.

Quelle est votre conclusion?

Vous devriez profiter et célébrer chaque moment que vous vivez et chaque personne que vous rencontrez. Ce n’est pas toujours important d’être le premier à terminer. Mais si vous aidez les autres ou les motivez à y arriver, peu importe si vous n’êtes pas le premier.

