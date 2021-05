Batman: Zero Point est disponible dans la boutique Fortnite

Deux numéros de Batman / Fortnite: point zéro, une mini-série de bandes dessinées qui devrait changer tout ce que les fans pensent savoir de lui Bataille royale de Jeux épiques. Le chevalier noir est maintenant prêt à être acheté dans la boutique Fortnite.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Activision: Sledgehammer Games fait le prochain appel du devoir

Alors que Batman se fraye un chemin dans le monde de Fortnite, le jeu a commencé à se mettre à jour pour refléter son voyage unique, et il semble que l’une de ces mises à jour arrive sur le Particle Store plus tôt que prévu par les fans.

Mardi, le compte de médias sociaux officiel de Fortnite a révélé une nouvelle vidéo teaser présentant le skin « Batman Zero Point » du jeu, avec la proclamation que la peau, ainsi qu’un planeur de Aile zéro de Batman et un Hache à grappin, est maintenant disponible pour les fans à l’achat.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Star Wars: The Bad Batch a été bien accueilli sur Rotten Tomatoes

Batman / Fortnite: Zero Point # 1 et # 1 sont maintenant disponibles à l’achat dans les magasins de bandes dessinées et les plateformes virtuelles, ainsi que gratuitement pour les abonnés de DC Universe Infinite.