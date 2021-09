Batman: Year One célèbre son 10e anniversaire avec une sortie commémorative 4K

Warner Bros adaptation animée très acclamée de Batman : première année célèbre son 10e anniversaire et le film obtient une sortie commémorative spéciale 4K UHD pour l’occasion. L’histoire de Batman : première année est assez pertinent en ce moment, avec le prochain Le Batman semblant s’inspirer de l’histoire de Frank Miller et David Mazzucchelli d’un jeune Bruce Wayne faisant ses premiers pas en tant que chevalier noir de Gotham, il n’y avait donc aucune chance que Warner Bros rate l’occasion de faire un chanter et danser à ce sujet.

La nouvelle édition du film comportera une version remasterisée du film ainsi qu’un tout nouveau bonus appelé Reinventing Gordon. « DC Universe Movies Flashback » est également inclus, qui jette un œil à certains des autres films d’animation Batman à avoir été publiés, à savoir L’âme du dragon et Les longues parties d’Halloween et Deux. La sortie sera disponible en numérique et en disque à partir du 9 novembre.

Il y a beaucoup de liens à faire entre le film et la prochaine liste de Homme chauve-souris matériel, mais la nouvelle featurette mettant l’accent sur le commissaire Gordon est en fait la chose qui les lie tous. Ben McKenzie, qui a joué Gordon dans la série télévisée Gotham, a en fait exprimé Bruce Wayne dans Batman : première année, tandis que Jeffrey Wright reprendra le rôle pour le film de Matt Reeves et aussi le spin-off télévisé, Gotham PD. De plus, la famille Gordon sera au cœur du nouveau Fille chauve-souris film sur HBO Max, qui met en vedette Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon, la fille de Jim Gordon.

Avec la sortie de l’édition commémorative juste après DC FanDome, il a déjà été annoncé qu’il y aurait un aperçu de cette nouvelle featurette lors de l’événement, et sur cette base, il est prévu que vous ne puissiez pas vraiment prévisualiser quelque chose de très court , ce qui signifie que le nouveau matériau pourrait bien être d’une longueur substantielle pour une fonctionnalité supplémentaire.

Le synopsis officiel de Warner Bros sur Batman: Year One se lit comme suit: « Lancé à l’origine sur Blu-ray et DVD en 2011, Batman: Year One est basé sur les titres DC de 1987 de Frank, 12 fois lauréat du prix Eisner et membre du Eisner Award Hall of Fame. Miller et l’illustrateur David Mazzucchelli. Le film dépeint le retour du jeune Bruce Wayne à Gotham City dans ses premières tentatives pour combattre l’injustice en tant que super-héros costumé. Le milliardaire playboy choisit l’apparence d’une chauve-souris géante pour combattre le crime, crée un lien précoce avec un jeune Le lieutenant James Gordon (qui lutte déjà contre la corruption au sein du service de police), joue par inadvertance un rôle dans la naissance de Catwoman et aide à faire tomber un système politique véreux qui infeste Gotham City. »

En plus de Ben McKenzie dans le rôle de Bruce Wayne, le casting de stars comprend Bryan Cranston dans le rôle de Jim Gordon, Eliza Dushku dans le rôle de Selina Kyle/Catwoman, Alex Rocco dans le rôle de Carmine Falcone et Kate Sackhoff dans le rôle du détective Sarah Essen, avec des voix supplémentaires fournies par Jon Polito, Jeff Bennett, Grey Griffin, Robin Atkin Downes, Keith Ferguson, Fred Tatasciore, Stephen Root, Liliana Mumy et Nick Jameson.

