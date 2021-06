Batman First Look taquine la nouvelle combinaison de Michael Keaton dans le film Flash

Notre premier regard sur le retour du Batsuit de Michael Keaton dans Le flash a été révélé par le réalisateur Andy Muschietti. La production est maintenant en cours sur le prochain film de super-héros qui verra Ezra Miller reprendre son rôle de titulaire Ligue des justiciers membre. Il a également été rapporté que Keaton reprendrait le rôle de Batman pour la première fois depuis 1992. Le retour de Batman, car l’intrigue du film apportera des personnages de chronologies alternatives.

Récemment, Muschietti a posté une image d’une chaise d’acteur de l’ensemble de Le flash avec le nom » Bruce Wayne » sur le devant. Il a maintenant davantage taquiné le retour de Keaton en publiant une autre image de la combinaison réelle, en particulier le logo Batman familier sur la poitrine avec le fond jaune classique. Il semble également y avoir du sang éclaboussé sur le costume, suggérant que Keaton Homme chauve-souris peut-être juste été impliqué dans une sorte de confrontation. Vous pouvez y jeter un œil ci-dessous.

Michael Keaton a fait ses débuts en tant que Batman dans Tim Burton’s Homme chauve-souris, qui est sorti en 1989. Il a repris le rôle pour la suite Le retour de Batman en 1992, et initialement, il prévoyait de revenir pour la troisième fois avec Burton à la barre. Lorsque Burton est parti le prochain Homme chauve-souris projet, Keaton est également parti et il n’a plus été vu dans le rôle depuis. De nombreux fans demandent à Keaton de jouer un Bruce Wayne plus âgé depuis des années, et l’idée de le faire jouer dans un Batman au-delà Le film était particulièrement populaire auprès des fans.

Il n’y aura pas qu’un seul Batman dans Le flash. Il a également été révélé que Ben Affleck sera de retour en tant que sa propre incarnation de Bruce Wayne du DCEU pour ce qui semble être sa dernière fois dans le rôle. Bien qu’il y ait beaucoup d’attention sur Batman de Keaton, Muschietti a déclaré que Batfleck jouerait toujours un rôle très important dans l’intrigue de Le flash.

« Il est une partie très importante de l’impact émotionnel du film », a déclaré le réalisateur dans une interview à Vanity Fair l’année dernière. « L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant », a ajouté le réalisateur. « C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. «

En vedette également dans Le flash sont Sasha Calle comme Supergirl, Kiersey Clemons comme Iris West, Maribel Verdu comme Nora Allen et Ron Livingston comme Henry Allen. Le scénario, écrit par Christina Hodson, suit Barry Allen remontant le temps dans le but d’empêcher le meurtre de sa mère, entraînant des conséquences involontaires sur sa chronologie. Le scénario multivers ouvre également la porte à l’apparition de personnages d’autres univers DC, et il y aura probablement des surprises.

Le flash devrait sortir le 4 novembre 2022. La production est actuellement en cours au Royaume-Uni. La nouvelle allumeuse du retour de Keaton alors que Batman nous vient d’Andy Muschietti sur Instagram.

