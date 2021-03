Batman et Loki sont tous deux des projets phénoménaux taquine le directeur de la deuxième unité

Le réalisateur Bradley Parker, qui a travaillé comme deuxième directeur d’unité sur le prochain film de DC Le Batman, a qualifié les débuts de Robert Pattinson de The Dark Knight de «phénoménaux». Parker a tourné des parties du film en tandem aux côtés de la première unité du réalisateur Matt Reeves pour aider le projet à réduire le temps de production et, en plus de passer un bon moment, le cinéaste a offert un aperçu de ce à quoi les fans de bandes dessinées peuvent s’attendre.

« J’ai fini de filmer là-dessus. J’ai réalisé la deuxième unité de Chicago. C’était une explosion absolue. Encore une fois, il joue dans un bac à sable beaucoup, beaucoup plus grand que The Devil Below, mais beaucoup des mêmes techniques et idées s’appliquent. Je adore faire à la fois des films géants et des petits films. Ils sont tous amusants, mais j’ai toujours aimé travailler avec Matt Reeves, et c’est un autre projet, comme Loki, ce qui va être incroyable. Ce sont tous les deux des projets phénoménaux. «

Les secondes unités se concentrent généralement sur des scènes qui ne nécessitent pas la distribution principale, et tandis que Bradley Parker fini de travailler sur Le Batman il y a quelque temps, il a clairement eu une idée de ce que Reeves apporte à l’héritage de l’icône DC. Parker décrit le film comme étant tout aussi intime que les projets beaucoup plus petits qu’il a lui-même dirigés, ce qui devrait aider à fournir un regard en profondeur sur ce qui motive Bruce Wayne et à éviter de faire du film un autre blockbuster peu profond.

Le Batman emmènera le public dans les débuts du Caped Crusader, en se concentrant sur un jeune Bruce Wayne découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham. Soudainement, Batman est plus que jamais nécessaire lorsqu’une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler. Emmené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Principe La star Robert Pattinson s’habille comme le chevalier noir, avec le film mettant en vedette une distribution d’ensemble stellaire comprenant Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et Jeffery Wright comme commissaire Gordon. Le Batman devrait terminer le tournage ce mois-ci et devrait sortir en salles le 4 mars 2022 après plusieurs retards et repoussements.

Parker mentionne également travailler sur la série Marvel Disney +, Loki, dont il est le superviseur des effets visuels de la série, et décrit également le projet comme «phénoménal» aux côtés de Le Batman. La série suivra le dieu du mal après avoir volé le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers: Fin de partie. Loki est rapidement amené à la mystérieuse organisation Time Variance Authority et commence à voyager dans le temps et à modifier l’histoire humaine, se retrouvant piégé dans son propre thriller policier. La série ramène Tom Hiddleston dans le rôle de Loki et présente Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, membre de la Time Variance Authority. Loki est prévue pour la première le 11 juin 2021, avec une deuxième saison déjà en développement.

Quant au propre projet de Parker, Le diable ci-dessous, le film est sorti plus tôt ce mois-ci et suit une expédition géologique dans un gouffre des Appalaches qui devient un combat pour la survie contre une force mystérieuse. Cela nous vient de Comicbookmovie.com.

