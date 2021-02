Batman Beyond Director dit que de nouveaux épisodes sont possibles si les fans font campagne pour cela

Batman au-delà Le directeur de la voix et du casting, Max McMillian, pense qu’il faudra une campagne de fans pour Warner Bros.pour ressusciter la populaire série animée. Diffusé à l’origine entre 1999 et 2001, Batman au-delà se composait de 52 épisodes répartis sur trois saisons. La série n’a pas eu de suite depuis, mais au cours des années qui ont suivi sa disparition, la série a développé un culte assez important avec de nombreux fans espérant voir la série revenir un jour.

Pendant les Fan Fest de l’IGN Batman au-delà table lue avec des membres de la distribution, McMillian a été interrogé sur la possibilité que la série obtienne une nouvelle saison de la série ou peut-être même un long métrage. Bien que McMillian dise qu’il est à bord avec la voix à ramener Batman au-delà, la décision est entre les mains de Warner Bros., et comme l’explique McMillian, il faudra être convaincu avant que le studio n’appuie sur la gâchette.

« Cela dépendra du fait que les fans le demanderont, le demanderont et le demanderont jusqu’à ce que [show owner] Warner Bros serait insensé de ne pas le faire. Ils doivent donc lancer une sorte de campagne et simplement faire savoir à Warner Bros. que c’est ce qu’ils veulent. Parce que nous aimerions le faire, ce serait très amusant – nous sommes toujours là, nous sommes tous toujours disponibles, tout le monde fait encore du beau travail. Alors oui, et merci. «