Batman Azteca: comment est le film original de HBO Max sur le héros DC

Batman Azteca est une série animée originale qui réinvente le mythe de Gotham Bat, le transportant vers d’autres terres et lui donnant une nouvelle identité.

© HBOMaxbatman aztèque

batman aztèque est une tournure originale du mythe de la chauve-souris gothique où nous verrons le héros de Bandes dessinées DC réinventé dans les terres mexicaines où il affrontera des méchants classiques comme Dos Caras ou The Joker qui seront également des versions alternatives de ceux que nous connaissons tous si bien. De cette manière hbo max ajoute un nouveau chapitre au mythe de Batman avec un film vraiment incontournable dans le meilleur style ninja batman.

Horace García Rojasacteur et producteur mexicain, connu pour sa participation à Narcos : Mexique donnera vie à la chauve-souris de la nuit : Batman et bien sûr Bruce Wayne, qui dans cette histoire sera connu sous le nom de Yohualli Coatl. Bien que nous parlions d’une autre version du personnage, ce Batman conservera les caractéristiques qui font de lui le héros de CC une marque déposée dans le monde des romans graphiques et du septième art.

« Savoir que des filles et des garçons à la peau brune comme moi peuvent se voir en un héros qui partage leurs mêmes traits, qui porte sur sa peau l’histoire d’un passé toujours vivant, un héros qui se bat pour le sien, me remplit d’émotion . Enfant, j’aurais aimé me sentir représenté; cela ne s’est pas produit, mais aujourd’hui les choses changent et mon cœur de geek l’apprécie. L’enfant qui vit encore en moi sourit à l’idée que je suis Batman.dit l’acteur.

Aztec Batman va vous surprendre

L’intrigue? A l’époque de l’empire aztèque, le jeune Yohualli Coatl vit un drame lorsque son père et chef de village est assassiné par le conquérant Hernán Cortés. Yohualli se rend à Tenochtitlan pour avertir le roi Moctezuma et son grand prêtre, Yoka, du danger imminent. Utilisant le temple de Tzinacan comme refuge, Yohualli s’entraîne avec son mentor et assistant, Acatzin, développant de l’équipement, des armes et ce qui est nécessaire pour faire face à l’invasion espagnole et protéger le temple de Moctezuma en vengeant la mort de son père.

omar chaparro, acteur et comédien mexicain sera identifié par le public comme Joker, qui dans cette version s’appellera Yoka. C’est un prêtre strict et conservateur, qui croit aux anciennes prophéties du retour des dieux. Lorsque Yoka demande conseil au dieu Huitzilopochtli, la divinité lui répond ! Mais est-ce une vision ? Ou le délire d’un fou ? Donner à Huitzilopochtli les sacrifices humains qu’il exige détruit la raison du prêtre. Et dans sa folie, Yoka décide que tout n’est qu’une blague, et lui… Le Joker !

« Je suis très heureux de faire partie de ce film et de raconter cette histoire originale qui est ancrée dans la riche histoire du Mexique. J’ai toujours aimé le Joker et je ne voulais pas laisser passer la chance de jouer un méchant aussi emblématique. C’est un honneur de faire partie de ce film avec un réalisateur et un scénariste aussi créatif et audacieux. Nous créons quelque chose de risqué et de beau à la fois »dit l’interprète.

