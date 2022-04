Batgirl pourrait sortir en salles avant HBO Max

in

Bandes dessinées DC

Les dirigeants de Warner hésitent à l’idée actuelle de sortir Batgirl sur HBO Max et chercheraient à présenter le film de manière traditionnelle : Au cinéma !

©IMDBFille chauve-souris

Fille chauve-souris est l’un des projets qui allait avancer vers le Univers étendu DC plus loin que ce qu’on appelle SnyderVerse avec l’inclusion de Homme chauve-souris par Michael Keaton qui, selon des rumeurs sur la toile, ferait office de mentor pour le personnage de Leslie Gracec’est-à-dire, Barbara Gordon/Batgirl. Cependant, les mouvements d’entreprise avec la fusion de Warner Discovery signifieraient de grands changements pour ce projet.

L’idée originale est que le film Fille chauve-souris aura un budget limité pour lequel les films du genre super-héros sont habitués et présentera plus tard l’histoire de cette jeune héroïne de Gotham City sur la plateforme de streaming où tout le contenu de Bandes dessinées DC: hbo max. Ainsi, un nouveau chapitre de la Univers étendu DCserait prêt pour les fans de la marque.

Batgirl au cinéma ?

Cependant, à travers palet nous avons appris que les dirigeants de Warner et découverte Ils ont de nouveaux plans pour le film Fille chauve-souris. L’idée est d’améliorer le budget de post-production en même temps que l’argent injecté pour le marketing sera augmenté et ainsi favoriser un saut direct vers les cinémas du monde sans passer par hbo max. Le succès de homme chauve-souris aux guichets, cela a créé un précédent.

Il semble que la crise actuelle qui traverse Netflix cela marquerait le retour de l’industrie hollywoodienne à des sorties plus traditionnelles en ramenant les films au cinéma, où les studios en ont vraiment pour leur argent. Il est également important de noter que la pandémie semble avoir atténué son influence et que les gens sont plus disposés à retourner dans les salles.

Rappelez-vous : le film Fille chauve-souris a été filmé avant la fusion de Warner et découverte avec un budget approximatif de 70 millions de dollars. L’idée originale sous le mandat de Jason Kilar, ancien président de WarnerMediadevait sortir le film avec un budget « moyen » et directement en streaming. L’espoir était de concurrencer des plates-formes de l’ampleur de Netflix. Maintenant tout a changé !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂