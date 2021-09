Batgirl : Batman apparaîtra-t-il dans le film HBO Max ?

Il reste peu pour la production de Fille chauve-souris de son coup d’envoi attendu. Il y a quelques jours, les réalisateurs Bilall fallah et Adil El Arbi ils faisaient un travail de pré-production et le mois de novembre suivant a même été mentionné comme date de début du tournage du film qui se déroulera exclusivement sur la plateforme de streaming HBO Max. On sait peu de choses sur l’intrigue de cette entrée de la DC Univers étendu.







Nous savons que JK Simmons reprendra son rôle de James Gordon, ce qui indique que le Bat Man dans ce film sera la version personnifiée par Ben affleck, et pas lui Homme chauve-souris Quoi Robert Pattinson mènera au grand écran. Cependant, des indications suggèrent que Bruce Wayne ne fera pas partie du film. Fille chauve-souris.

Batman fera-t-il partie de Batgirl sur HBO Max ?

leslie grâce, le protagoniste du film, a fait référence à certains commentaires de Margot Robbie dans les réseaux sociaux qui ont célébré leur casting pour Fille chauve-souris: « Je paniquais ! Je suis tellement fan. Je n’y croyais pas. C’est l’une des plus grosses brutes du monde des super-héros. Je n’ai pas eu l’occasion de la rencontrer, mais ce serait incroyable si à certains point Fille chauve-souris ça passe par Gotham et la dame Harley Quinn a des affaires à discuter, ça pourrait être génial ! »

Ensuite. l’actrice a laissé un indice sur la participation de la chauve-souris dans son film : « Je veux juste dire que je suis un grand fan et si vous pensez que c’est une bonne idée de Harley Quinn arrêtez-vous, toute aide est la bienvenue. Batman est là-bas, il fait beaucoup d’autres chosesJe vais donc avoir besoin de certaines de mes dames pour m’aider dans cette prochaine aventure, tu comprends ce que je dis ? »

L’avenir Fille chauve-souris aussi eu le temps de parler de JK Simmons: « Je suis prêt à apprendre beaucoup de il. Si vous écoutez, grand respect et s’il vous plaît faites mon père ! J’espère que tu es mon père « , est le désir profond que partage l’actrice concernant la possibilité d’être la fille de James Gordon dans le film. Leslie finit par décrire l’héroïne comme une personne « capable et déterminé ». !Fille chauve-souris s’enthousiasme !