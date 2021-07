Batfleck est de retour alors que Batman de Ben Affleck revient dans les dernières photos de The Flash Movie Set

Notre premier regard sur le retour de Batman de Ben Affleck dans Le flash, a été révélé dans de nouvelles photos de tournage. Dans les images, nous pouvons voir la version DCEU de Batman sur sa moto tandis qu’une autre image permet de voir de plus près le costume de dos. Pour l’instant, Affleck n’est pas sur le plateau et il s’agit apparemment d’une double cascade filmant divers plans pour le personnage du Batsuit familier, mais les photos ont néanmoins rendu les fans de Batfleck très excités pour son retour dans Le flash.

YOOO C’EST BATFLECK pic.twitter.com/ERo87jrGG9 – Sir Richard (@KnightRichardA) 26 juillet 2021

Batfleck est de retour. Allons-y pic.twitter.com/O7fi9591N2 — Anmatrice | Police Fandom 🚨 (@_anmol_pandhi_) 26 juillet 2021

Le journaliste David Pratt a également pu capturer des images du double de Batfleck sur le Batcycle qu’il a ralenti et posté sur Twitter pour que les fans aient un autre bon aperçu du super-héros en action.

Il est dans les rues de Gotham City… Glasgow pic.twitter.com/jR0ewZMejQ – David Pratt (@foreigncorr1) 26 juillet 2021

C’est l’un des au moins deux Bat-men que nous verrons dans Le flash. Il a été largement rapporté que Michael Keaton reprendra sa propre version de Bruce Wayne dans laquelle il a joué. Homme chauve-souris et Le retour de Batman, et des photos de l’acteur sur le plateau ont déjà été divulguées. Le réalisateur Andy Muschietti a également publié un premier aperçu officiel de la combinaison de Keaton avec une photo publiée sur Instagram, révélant le logo de Batman sur fond jaune.

Bien qu’il semble que Keaton Homme chauve-souris sera mis plus en évidence dans Le flash, Muschietti a promis que Batfleck jouera toujours un rôle crucial dans l’histoire. L’année dernière, le réalisateur a confié à Vanity Fair of Affleck le point de vue de Dark Knight : « Son Batman a une dichotomie très forte, qui est sa masculinité – en raison de son apparence, de sa silhouette imposante et de sa mâchoire. – mais il est aussi très vulnérable. Il sait comment transmettre de l’intérieur vers l’extérieur, cette vulnérabilité. Il a juste besoin d’une histoire qui lui permette d’apporter ce contraste, cet équilibre. «

Muschietti a ajouté: « Il est une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. «

On s’attend à ce que Le flash servira à donner Ben Affleck un bon départ, car il n’y a aucun plan chez Warner Bros. pour le moment pour lui de revenir dans d’autres films. Les choses pourraient changer si de nombreux fans de DC obtiennent ce qu’ils veulent, car le hashtag #MakeTheBatfleckMovie a été tendance à divers moments sur Twitter avec des partisans faisant constamment campagne pour que cela se produise. L’excitation continue de son retour en Le flash ne peut qu’aider, bien qu’il ne soit pas clair si Affleck serait intéressé à reprendre le rôle après Le flash.

Pendant ce temps, Affleck a passé beaucoup de temps avec Jennifer Lopez dernièrement avant son retour en tant que Batman dans Le flash. Au cours du week-end, Lopez a célébré son 52e anniversaire sur un bateau avec Affleck et a publié des photos de l’occasion sur Instagram. On ne sait pas quand il devrait arriver sur le plateau pour filmer ses scènes de Batfleck. Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022.

Sujets : Flashpoint, Flash, Batman