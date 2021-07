Bassam Tariq est le choix de Marvel pour diriger Blade

On dirait le prochain redémarrage de Marvel de Lame, avec Mahershala Ali, a trouvé un réalisateur en Bassam Tariq.

Le Daywalker se rapproche de plus en plus du retour sur grand écran. Deadline rapporte que Marvel a choisi Bassam Tariq (Moghol Mowgli), dans une recherche impliquant à la fois Feige et Ali, pour diriger Lameest le redémarrage.

Avec Stacy Osei-Kuffour qui gère le scénario, il semble vraiment que toutes les pièces du film se mettent en place. Espérons que cela signifie que nous le verrons le plus tôt possible. Le film a été annoncé lors du SDCC 2019, mais n’a toujours pas de date de sortie. Espérons que cela changera bientôt.