Barry Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici

Cela fait près de deux ans maintenant que « Barry », la saison 2, est terminée. Depuis la fin de « Game of Thrones », les fans attendent avec impatience le retour de cette comédie HBO sur un beau gosse professionnel essayant de surmonter son passé violent et de prendre un nouveau départ en tant qu’acteur.

La saison 2 s’est terminée brutalement. L’ancien courtier en meurtres de Barry (Stephen Root), qu’il déteste maintenant, a montré son corps au professeur de théâtre de Barry, Gene Cousineau (Henry Winkler). Janice Moss a été tuée par Barry dans la saison 1 lorsqu’elle a découvert qu’il était son assassin. Paula Newsome (Paula Newsome) était là pour assister aux derniers moments de la saison 2. Gene a entendu Fuches dire: « Barry Berkman l’a fait. » La saison 3 présentera un nouveau conflit direct entre Gene et Barry.

Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur la saison 3 de « Barry » et quand elle sera disponible sur HBO Max. C’est passionnant d’entendre ce que Hader, l’entreprise, a à dire sur l’avenir. Voici ce que nous avons jusqu’à présent.

Barry Saison 3: Ce que nous savons jusqu’à présent

La série était renouvelé peu de temps après sa première dans la saison 2.

Les fans peuvent être assurés que le film arrive bientôt ! Saison 3 le tournage a commencé début 2021. C’est confirmé. Cependant, on ne sait pas si l’équipe et les acteurs ont terminé le tournage.

Beaucoup de choses ont probablement déjà été accomplies, étant donné que l’acteur Henri Winkler (qui joue le rôle d’entraîneur par intérim Gene Cousineau), m’a expliqué cela.

A quoi peut-on s’attendre ? Les détails de l’intrigue sont gardés secrets, ainsi que toute nouvelle information sur le casting. Cependant, la nouvelle saison abordera probablement le cliffhanger sur les révélations de Gene concernant Barry. La progression de Sally Goldberg (Sarah Goldberg) en tant qu’actrice sera couverte dans les prochains épisodes.

La date de sortie de la saison reste à déterminer, bien que le tournage ait déjà commencé. Cependant, la saison pourrait atteindre le public au début de 2022.

Qui est dans le casting de la saison 3 de « Barry » ?

On peut supposer que tous les principaux acteurs de « Barry » sont de retour. Bill Hader joue Barry Berkman, l’acteur Barry Berkman devenu un tueur à gages devenu aspirant; Henry Winkler est le professeur de théâtre de Barry, Gene Cousineau; Sarah Goldberg joue l’amie narcissique de Barry, Sally Reed ; Stephen Root joue l’ennemi juré de Barry, Monroe Fuches ; Anthony Carrigan incarne NoHo Hank, le génial gangster tchétchène qui veut juste que Barry soit son meilleur ami.

Au-delà de cela, on ne sait pas qui reviendra dans la saison 3. Cristobal, un baron de la drogue bolivien (Daniel Irby), a pu survivre au massacre de Barry à la fin de la saison 2. Nous pourrons peut-être le revoir. Les membres de la classe de Gene reviendront peut-être. Cela comprend Kirby Howell-Baptiste (D’arcy Carden), Darrell Britt-Gibson (Daniel Irby) et Kirby Howell-Baptiste (Daniel Irby). Ils étaient également l’invité spécial des Oscars de Daniel Kaluuya. Ou allons-nous découvrir ce qui s’est passé avec Lily (Jessie Giacomazzi), cette petite fille qui semblait avoir été possédée et possédée par un esprit de « mangouste sauvage », qui a vaincu Barry au combat, puis a disparu dans la soirée dans l’épisode » Ronny/lys”. Qu’allons nous faire?

La saison 3 n’a pas encore présenté de guest stars ou d’habitués de la série.

