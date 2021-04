Barry Keoghan jette un œil à son personnage dans «  The Batman  »

Barry Keoghan a donné un nouvel aperçu de son rôle de policier en Gotham City au ‘Le Batman’ partager une nouvelle image.

La prochaine version du chevalier noir de DC verra Robert Pattinson endossant le rôle de Bruce Wayne au cours de sa deuxième année en tant que super-héros.

En plus de Keoghan Oui Pattinson, le casting sera composé de certaines des stars hollywoodiennes les plus reconnues telles que Colin Farrell, Paul Dano, Zoé Kravitz, Jeffrey Wright, entre autres. Pour le moment, peu de détails sont connus sur l’intrigue du film au-delà de ce que l’on pouvait voir dans la première bande-annonce de « The Batman ».

Maintenant, Keoghan a donné des détails sur le rôle qu’il jouera dans le film en tant que policier de Gotham City, ce qui a inspiré un certain nombre de théories de fans, telles que celles qui soulignent qu’il pourrait jouer une nouvelle version de Robin dans la série. .







Dans ‘The Batman’, Keoghan jouera Stanley Merkel, qui est partenaire de Jim Gordon dans la police.

En ce moment, le prochain film avec Robert Pattinson, « The Batman », prépare sa première pour le mois de mars 2022.