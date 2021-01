Barry: Bill Hader propose les bandes-annonces des saisons 3 et 4

Acteur et comédien Bill Hader (dans qui nous aurions vu récemment « It Part II« ) Est également le créateur et le protagoniste de »Barry« , séries de HBO dans lequel il incarne un tueur à gages déprimé qui, après un voyage à Les anges dans lequel il doit finir un jeune acteur en herbe, il découvre une nouvelle vocation dans ce métier, à la recherche d’une opportunité de commencer une nouvelle vie.

La deuxième saison aurait mis fin à ses diffusions en 2019 avec un dernier suspense qui aurait laissé les fans de l’émission sur le bord de leurs sièges, qui peuvent se reposer tranquillement sachant que l’équipe de production a déjà prévu la troisième saison.

Mieux encore, les nouvelles Hader a livré dans une récente interview sur l’émission Seth Meyers, annonçant que les pauses de production ont été utilisées pour écrire la quatrième saison, de sorte que, quel que soit le début du tournage, les ressources pourraient théoriquement être utilisées pour enregistrer les deux saisons consécutivement.

Hader révélerait que les membres de l’équipe derrière la série n’étaient qu’à une semaine du tournage lorsque la pandémie de coronavirus a empêché les activités de production de commencer, leur laissant suffisamment de temps pour faire avancer l’écriture d’une nouvelle saison.

«La dernière fois, j’étais dans une pièce avec beaucoup de monde à la table de lecture pour les épisodes 1 et 2 de la troisième saison et nous étions prêts à commencer quand tout a été ralenti, alors nous avons écrit. Le troisième est complètement écrit et prêt à partir et pendant ce temps, nous avons écrit la saison 4. «

Hader prétend être ravi de commencer le tournage. Meyers Il poserait des questions sur le suspense à la fin de la deuxième saison et s’il y avait des plans pour en sortir, ce à quoi Hader a assuré que c’est quelque chose de constant à la fin de chaque saison.

Hader commente qu’à chaque réunion de la salle des écrivains, lorsqu’on lui a demandé s’il avait un plan après la fin de la saison, il admettrait qu’il n’y en a pas, alors les écrivains devraient trouver un moyen ingénieux de sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. les personnages impliqués. Il n’y a pas encore de détails sur le début de la production.