‘Barefoot Contessa’: les petits gâteaux au chocolat d’Ina Garten avec glaçage au beurre d’arachide sont une joie à voir

Contessa aux pieds nus La star Ina Garten a toujours été en contact avec ses fans grâce à son amour de la nourriture. Cependant, au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), il était de plus en plus difficile de rester optimiste et connecté. En fait, Garten a pris une pause des médias sociaux pour décompresser. Cependant, à son retour, elle avait plus que quelques joyaux à partager.

Classé comme l’un de ses desserts préférés de tous les temps, les cupcakes au chocolat de Garten avec glaçage au beurre d’arachide sont une joie à voir.

Ina Garten | Banque de photos Mike Smith / NBC / NBCU

Ina Garten est restée connectée en cuisinant tout au long de la pandémie

De retour d’une pause, Garten a fait ses débuts Nourriture réconfortante moderne livre de recettes. «Rempli de recettes vraiment satisfaisantes» Le dernier livre de cuisine de Garten est rempli de délicieux desserts, notamment des biscuits noirs et blancs, un gâteau à la compote de pommes avec glaçage au fromage à la crème au bourbon et une bagatelle à la banane au rhum.

Cependant, ses cupcakes au chocolat avec un glaçage au beurre d’arachide sont un spectacle à voir. «Au début, j’ai pensé, comment puis-je entrer en contact avec les gens et leur donner des outils pour se sentir mieux?» Garten a déclaré à PBS. «Et donc, j’ai pensé, eh bien, peut-être que je ferai quelque chose pour mon garde-manger.

Projet de week-end! Ma tarte à la crème Boston prend un peu de temps à faire mais j’ai passé plus de six ans (je ne plaisante pas!) À travailler sur la recette pour qu’elle ressorte parfaitement à chaque fois – votre famille ne croira pas que vous avez fait ce gâteau vous-même! https: //t.co/seNpFAfbYc pic.twitter.com/zd64NvR4qg – Ina Garten (@inagarten) 4 décembre 2020

CONNEXES: Le cadeau de vacances fait maison d’Ina Garten est cette recette facile aux pieds nus Contessa au caramel salé

Cupcakes au chocolat d’Ina Garten avec des ingrédients de glaçage au beurre d’arachide

Un de Contessa aux pieds nus ses desserts préférés absolus à faire sont ses cupcakes au chocolat avec glaçage au beurre d’arachide. Bien que la chef ait étiqueté la recette comme «intermédiaire» sur son site Web, nous pensons avec des temps de mesure et de cuisson lents et prudents; tout le monde peut s’attaquer à ce délicieux régal. Les ingrédients sont les suivants:

12 cuillères à soupe (1½ bâtonnet) de beurre non salé, à température ambiante

2/3 tasse de sucre granulé

2/3 tasse de cassonade claire, tassée

2 œufs extra-larges, à température ambiante

2 cuillères à café d’extrait de vanille pure

1 tasse de babeurre. agité, à température ambiante

½ tasse de crème sure, à température ambiante

2 cuillères à soupe de café infusé

1¾ tasse de farine tout usage

1 tasse de bonne poudre de cacao

1½ cuillère à café de bicarbonate de soude

½ cuillère à café de sel casher

Glaçage au beurre d’arachide Kathleen

1 tasse de sucre glace

1 tasse de beurre d’arachide crémeux

5 cuillères à soupe de beurre non salé, à température ambiante

¾ cuillère à café d’extrait de vanille pure

¼ cuillère à café de sel casher

1/3 tasse de crème épaisse

Petits gâteaux au chocolat d’Ina Garten avec glaçage au beurre d’arachide

Pour commencer, préchauffez le four à 350 degrés et tapissez un moule à cupcake avec des doublures. Dans un batteur électrique à l’aide d’une palette, crémer ensemble le beurre et les deux sucres pendant environ cinq minutes à haute vitesse jusqu’à ce qu’il soit léger et mousseux. Ensuite, réduisez la vitesse du mélangeur à moyenne. Ajouter les œufs, un à la fois, puis ajouter la vanille.

Dans un autre bol, mélanger le babeurre, la crème sure et le café. Dans un troisième bol, tamisez ensemble la farine, le cacao, le bicarbonate de soude et le sel. À basse vitesse, ajoutez lentement le mélange de babeurre et le mélange de farine dans le bol de mixage avec le sucre, le beurre et les œufs; assurez-vous que cela est fait lentement, en alternant les ingrédients. Mélangez jusqu’à homogénéité, ne pas trop mélanger.

Verser la pâte dans le moule à cupcake et cuire au four pendant 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. En attendant, faites le glaçage au beurre de cacahuète en mélangeant le sucre du confiseur, le beurre de cacahuète, le beurre, la vanille et le sel dans un mélangeur. Ajouter la crème jusqu’à ce que le glaçage soit léger et lisse.

Laisser refroidir les cupcakes pendant 10 minutes avant de les retirer du moule. Ensuite, laissez-les refroidir complètement avant de les glacer. Prendre plaisir!