Barack Obama autorise Drake à le jouer dans un biopic

Pendant des années, le rappeur Drake n’a pas caché le fait qu’il adorerait se glisser dans le rôle d’ancien président américain dans un possible biopic sur la vie de Barack Obama. Maintenant, Obama prend la parole.

La nouvelle biographie de Barack Obama, A Promised Land, vient de paraître. L’idée d’une adaptation cinématographique est évidente, c’est pourquoi Complex News a demandé à l’ex-président: que pense-t-il de l’idée que le rappeur Drake pourrait le jouer dans un possible biopic?

« Je vais dire que: Drake semble être capable de faire tout ce qu’il veut. C’est un frère talentueux et talentueux », dit Barack Obama avec un sourire. «Alors, si on en vient à ça et qu’il est prêt? Alors tu sais quoi, Drake a – le plus important, je pense – le timbre d’approbation de ma famille. [meine Töchter] Malia et Sasha seraient d’accord avec ça. «

Drake se sent bien préparé

Dès 2010, Drake a jeté son chapeau dans le ring en tant qu’acteur de Barack Obama dans une interview avec Paper Magazine. « J’espère que quelqu’un fera bientôt un film sur la vie d’Obama parce que je pourrais le jouer », a déclaré le rappeur. « C’est le but. Je regarde tous les discours. Chaque fois que je le vois à la télé, je ne change pas. Je fais attention et j’écoute le ton de sa voix. Demandez à tous ceux qui me connaissent: je suis plutôt doué pour ça, Imitez les gens. «

Le musicien a également une expérience d’acteur: dans le feuilleton canadien pour adolescents « Degrassi: The Next Generation », il a joué Jimmy Brooks, la star du basketball de l’école communautaire Degrassi, qui a été blessé dans une fusillade et est maintenant en fauteuil roulant.