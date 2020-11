Barack Obama a utilisé «  honteusement  » des insultes homophobes à l’adolescence

Le président américain Barack Obama prend la parole avant de signer la loi Don’t Ask, Don’t Tell Repeal Act de 2010 (JEWEL SAMAD / AFP via Getty)

Barack Obama a admis qu’il traitait les gens de «f * gs» à l’adolescence et qu’il se sentait «profondément honteux» de son passé.

Le chef a fait la révélation sur son passé homophobe dans le premier volume de ses mémoires, Une terre promise, qui a été publié mercredi.

Dans le livre, Obama parle franchement des vues régressives qu’il a eues à l’égard des personnes LGBT + dans les années précédant son entrée en politique, admettant que «ses attitudes envers les gais, les lesbiennes et les transgenres n’avaient pas toujours été particulièrement éclairées».

Barack Obama révèle qu’il avait une tante lesbienne et «regrette» l’homophobie chez les adolescentes.

Révélant pour la première fois que sa grand-tante était dans une relation homosexuelle, le chef a écrit: «J’ai grandi dans les années 70, une époque où la vie LGBTQ était beaucoup moins visible pour les personnes extérieures à la communauté, de sorte que [grandmother] La sœur de Toot (et un de mes parents préférés), la tante Arlene, s’est sentie obligée de présenter son partenaire de 20 ans comme «mon amie proche Marge» chaque fois qu’elle nous rendait visite à Hawaï.

«Et comme beaucoup d’adolescents de ces années-là, mes amis et moi nous jetions parfois des mots comme ‘f * g’ ou ‘gay’ les uns aux autres comme des reproches occasionnels – des tentatives insensées de fortifier notre masculinité et de cacher nos insécurités.

«Une fois que je suis arrivé à l’université et que je suis devenu ami avec des camarades et des professeurs qui étaient ouvertement homosexuels, j’ai réalisé la discrimination et la haine manifestes auxquelles ils étaient soumis, ainsi que la solitude et le doute de soi que la culture dominante leur imposait. J’ai eu honte de mon comportement passé – et j’ai appris à faire mieux. «

Le leader attribue «les amitiés que j’ai nouées et les histoires que j’ai entendues… des personnes LGBTQ au collège et au début de ma carrière» comme «m’ouvrant le cœur aux dimensions humaines de problèmes auxquels j’avais autrefois pensé en termes principalement abstraits».

Bien sûr, Obama a mis en pratique ses croyances évoluées en tant que président, abrogeant l’interdiction des soldats ouvertement homosexuels dans l’armée américaine, utilisant les pouvoirs exécutifs pour appliquer les protections de non-discrimination LGBT + pour les entrepreneurs fédéraux, adoptant une loi fédérale sur les crimes haineux en l’honneur des homosexuels assassinés. Matthew Shepard, et la nomination de deux juges pro-LGBT + de la Cour suprême qui ont contribué à faire pencher la balance en faveur de l’égalité du mariage.

Il a déclaré: « Outre l’avortement, les armes à feu et à peu près tout ce qui a trait à la race, les questions des droits des LGBTQ et de l’immigration occupaient le devant de la scène dans les guerres culturelles américaines depuis des décennies, en partie parce qu’elles soulevaient la question la plus fondamentale de notre démocratie – à savoir , qui considérons-nous comme un vrai membre de la famille américaine, méritant les mêmes droits, respect et souci que nous attendons de nous-mêmes?

«Je croyais qu’il fallait définir cette famille au sens large – cela incluait les homosexuels ainsi que les hétérosexuels, et cela incluait les familles d’immigrants qui s’étaient implantées et avaient élevé des enfants ici, même si elles n’étaient pas passées par la porte d’entrée. Comment pourrais-je croire le contraire, alors que certains des mêmes arguments en faveur de leur exclusion avaient si souvent été utilisés pour exclure ceux qui me ressemblaient? »

L’ancien président n’a jamais parlé publiquement de la relation de sa grand-tante auparavant.

La grande tante d’Obama, Margaret Arlene Payne, est décédée en 2014 à l’âge de 87 ans, sa nécrologie indiquant qu’elle laisse dans le deuil sa famille et son «amie Margery Duffey».

Duffey, qui a travaillé aux côtés de Payne en tant qu’universitaire, a été interrogé sur sa mort à l’époque. Elle a dit L’observateur de Charlotte: «Il n’y avait pas beaucoup (de femmes) qui avaient un doctorat. Je pense qu’elle était fière de son travail à l’Université de Chicago… et de pouvoir ensuite partager ses connaissances avec les autres.

À propos de la nécrologie de Payne, qui faisait peu de cas de son lien avec le président des États-Unis alors en fonction en dehors d’une liste de parents survivants, Duffey avait déclaré: «Il était à la place des parents, ce qu’il était pour elle. «