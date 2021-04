Bande-annonce et date de sortie de SnowRunner pour Nintendo Switch

Après avoir traversé le reste des plateformes, nous pourrons enfin profiter de SnowRunner pour Nintendo Switch n’importe où.

SnowRunner pour Nintendo Switch C’est une pointe de caramel. L’intéressant simulateur dont nous vous avons déjà apporté une analyse complète, arrive sur la console de Mario le mois prochain à la joie de certains et au désespoir des autres. Mieux vaut le jouer en mode bureau et non de manière portable si vous ne voulez pas manquer de console. Vous êtes prévenu.

Les gars de Sabre Interactive ont mis un an, mais ils vont enfin lancer leur saga de camions sur la plateforme qui leur manquait. Et c’est que la société veut à tout prix que les utilisateurs de Nintendo aient tout aussi mauvais ou pire que ceux du reste des plates-formes. Ainsi, le 18 mai, il sera temps de mettre la salopette et de se remplir de boue jusqu’à la taille.

Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas essayé, le titre nous permet de conduire jusqu’à 40 véhicules uniques entre les camions et les fourgonnettes. Tous peuvent être personnalisés et améliorés au fur et à mesure que nous terminons les commandes.

Ces monstres métalliques nous permettront de parcourir plusieurs cartes dans des endroits comme le Michigan, l’Alaska et le Taymir. Tous remplis des obstacles naturels les plus variés tels que les pluies torrentielles, la boue, les lacs gelés ou la neige.

Heureusement, nous n’aurons pas à piloter seuls si nous ne le voulons pas, car il y a l’option d’un mode coopératif avec jusqu’à 4 joueurs. Toute aide est minime.

La réservation à l’avance est maintenant ouverte à l’achat, avec et sans l’abonnement de saison. Nous vous rappelons également que le titre est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC via Epic Games Store.

Allons-y!