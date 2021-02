Bande-annonce Disney avec Emma Stone alors que la diabolique Cruella devient un succès

Qui ne sait pas ça infâme Cruella de Vil du classique de dessin animé populaire « 101 Dalmatiens »? Le créateur de mode diabolique et sans scrupules s’en prend enfin aux adorables chiots dalmatiens pour fabriquer un manteau unique en fourrure. Heureusement, leur plan a mal tourné, le reste est connu.

Qui est réellement derrière le méchant Cruella? Disney va au fond de cette question avec un nouveau film et montre les débuts du tristement célèbre créateur de mode, joué par Emma Stone (Terre de zombies).

En attendant, une première bande-annonce (originale) a été publiée qui a déjà été vu près de 10 millions de fois a été. Les premières réactions des fans en parlent même Film de type Joker. Ici vous pouvez voir la bande-annonce allemande:

De quoi parle Disney’s Cruella?

Londres dans les années 1970: La talentueuse Estella attire l’attention sur elle-même avec ses créations créatives et extravagantes. La jeune femme rêve d’une belle carrière de créatrice de mode. Mais la vie est dure pour les orphelins démunis et un chemin vers la haute société semble hors de portée pour eux au début. Au lieu de cela, elle traîne dans les rues de Londres en tant qu’escroc, toujours à la recherche d’une nouvelle victime du cercle du luxe tant attendu des riches et des beaux.

Elle est soutenue par les deux petits criminels Horace (Paul Walter Hauser) et Jasper (Joel Fry). Ensuite, elle a enfin une chance de sa situation désespérée: la baronne von Hellman (Emma Thompson), une légende de la mode au goût exclusif, s’intéresse aux créations extravagantes d’Estella et lui confie la création d’une tenue unique. Estella ferait n’importe quoi pour ça.

© Disney

Sortie cinéma au printemps – ou est-ce sur Disney Plus?

«Disney’s Cruella» est du réalisateur Craig Gillespie («I, Tonya») et devrait sortir en mai de cette année. Cependant, en raison de la pandémie corona en cours, aucune date de début spécifique n’a encore été fixée. Jusqu’à présent, il n’est pas prévu de diffuser le film dans les salles et en même temps Disney + pour montrer, quelque chose comme « Mulan ».