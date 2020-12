Bande-annonce de Vegeta Super Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ

Le nouveau personnage de Dragon Ball FighterZ, Super Vegeta Baby 2, est présenté dans la finale de la Ligue japonaise dans un premier trailer.

Cette semaine, nous avons eu beaucoup de Dragon Ball FighterZ avec les rumeurs incessantes de l’arrivée de Super Vegeta Baby 2. Après la fuite du magazine V-Jump l’a confirmé, mais ce n’est que ce matin qu’ils ont décidé de montrer le personnage en mouvement.

Les techniques de Vegeta Super Baby 2 sont pour certaines très voyantes. Déjà à l’avance du V-Jump, nous pouvions voir quelque chose, mais en mouvement, c’est autre chose de totalement différent. Les attaques puissantes, la possibilité d’utiliser Fallen Assists et la transformation en Ozaru (Giant Monkey) me donnent envie d’attraper ce personnage à côté.

Si vous voulez obtenir Super Vegeta Baby 2 dans Dragon Ball FIghterZ, vous devrez dépenser «l’argent». Vous pouvez l’acheter avec le FighterZ Pass 3 ou séparément. Avec FighterZ Pass de cette saison 3, nous avons Kefla, Goku Ultra Instinct, Muten Roshi et maintenant Baby dans sa deuxième forme. Une deuxième façon que si ma mémoire est bonne, il a plus ou moins le même pouvoir que Son Goku en étant Super Saiyan 3. Bien que celui de Dragon Ball FighterZ ne compte pas, car n’importe quel personnage peut facilement vous botter les fesses.

Lorsque Vegeta Baby arrivera dans Dragon Ball FighterZ, nous frapperons très fort le personnage sur notre chaîne Twitch. Vous aurez également une bonne partie de combos sur notre chaîne YouTube où nous téléchargeons récemment de nombreux guides. Nous sommes partout!

ACTUALISATION: Vegeta Super Baby 2 sera disponible le 15 janvier 2021. L’arrivée de Gogeta Super Saiyan 4 a également été annoncée lors de l’événement.

