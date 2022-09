Bande-annonce de The Old Man, le nouveau Disney+ avec Jeff Bridges

Disney+

Disney + est prêt à sortir ce drame plein de suspense et d’action intitulé The Old Man dirigé par le talentueux Jeff Bridges. L’avance du spectacle !

©IMDBJeff Bridges dans Le vieil homme

Disney+ se prépare pour la première d’un nouveau drame intitulé Le vieil homme, une série de sept épisodes qui aura sa première tant attendue avec un double versement le 28 septembre. Plus de surprise ? L’émission met en vedette l’acteur oscarisé et l’un des meilleurs acteurs de sa génération : Ponts Jeffqui compte dans son générique des classiques comme le grand lebowski Oui tron.

Le spectacle est basé sur le roman du même nom de Thomas Perry. Le vieil homme se concentre sur Dan Chase (Jeff Bridges), un ancien agent de la CIA à la retraite qui vit à l’écart de la société contemporaine. Lorsqu’un tueur connu sous le nom de Chase refait surface, le vieil agent se rend compte que pour assurer son avenir, il devra accepter un passé violent où il a fait des choses dont il ne semble pas être fier.

Disney+ miser gros avec Le vieil homme qui a un casting exceptionnel comme John Lithgow, qui prête son corps au directeur adjoint du contre-espionnage du FBI, Harold Harper, qui a un passé avec Dan Chase et c’est pourquoi le gouvernement le choisit pour traquer le fugitif qui est de nouveau actif. Angela Adams (Alia Shawkat) et un agent de la CIA collaborent avec le membre du FBI : Raymond Waters (EJ Bonilla).

Jeff Bridges et un rôle qui promet beaucoup

Mais la peur que suscite Dan Chase, malgré son âge avancé, est si grande que le gouvernement américain, qui a tourné le dos à cet homme après lui avoir consacré les meilleures années de sa vie, choisit l’entrepreneur d’opérations spéciales Julian Carson (Gbenga Akinnagbe ) pour se joindre également à la chasse à l’ancien membre de la CIA.

En ces temps difficiles, Dan Chase loue une chambre à Zoe McDonald (Amy Brenneman) qui est obligée d’avoir des réservations qu’elle ne savait pas avoir une fois qu’elle a découvert la vérité irrémédiable qui cache l’identité du locataire qui semblait être une personne totalement différente de ce qu’il est vraiment. Les autres acteurs participant au programme sont Pej Vahdat, Leem Lubany et Bill Heck.

Le vieil homme est réalisé par Jon Watts (deux épisodes), Jet Wilkinson (2 épisodes), Greg Yaitanes (2 épisodes) et Zetna Fuentes (1 épisode). Les showrunners en charge de ce show plein d’intrigue, de suspense, d’action et plus encore sont Robert Levine et Jonathan E. Steinberg. Disney+ espère toucher une cible différente avec cette série destinée à un public plus adulte.

