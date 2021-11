Bande-annonce de Silent Night : Keira Knightley sert un dîner de Noël délicieusement apocalyptique

Nuit silencieuse nous transporte dans la charmante campagne anglaise, où une famille a invité ses proches à passer les vacances d’hiver. L’arbre est debout, les enfants sont ravis de leurs cadeaux et la dinde est au four. Un seul petit problème met un frein aux festivités ; ce n’est pas seulement le réveillon de Noël, c’est le réveillon de l’Apocalypse.

Des producteurs Matthew Vaughn (Kingsman franchise), Trudie Styler (Lune) et Céline Rattray (Les enfants vont bien), Nuit silencieuse, écrit et réalisé par Camille Griffin, suit les parents Nell (Keira Knightley) et Simon (Matthew Goode) qui ont invité leurs amis les plus proches à rejoindre leur famille pour le dîner de Noël dans leur maison idyllique de la campagne anglaise. Au fur et à mesure que le groupe se rassemble, cela ressemble à du bon vieux temps – mais derrière tous les rires et la gaieté, quelque chose ne va pas. Le monde extérieur est confronté à une catastrophe imminente, et aucune quantité de cadeaux, de jeux ou de Prosecco ne peut faire disparaître la destruction imminente de l’humanité. Survivre aux vacances est devenu beaucoup plus compliqué.

Keira Knightley, parlant de Camille Griffin Nuit silencieuse script, s’est exclamé: « Je pensais que c’était l’une des choses les plus folles que j’ai jamais lues, et je me suis dit, wow … »

« Cela m’a vraiment fait rire. Je pense qu’une partie de mon histoire avec ce film, c’est quand je l’ai lu pour la première fois, j’étais enceinte de sept mois et ça avait été une sacrée grossesse et j’avais été malade pendant des mois de maladie, puis j’ai eu sciatique, et j’étais vraiment très en colère, comme profondément en colère et mal à l’aise, et nous sommes allés en France pour que je puisse être dans une piscine afin que je puisse avoir environ cinq secondes où je ne ressentais pas de douleur, et là j’ai lu le script et J’ai juste ri et ri et mon mari m’a dit ‘de quoi s’agit-il ?’ et j’ai dit : ‘Ils meurent tous ! Ils s’entretuent tous !' »

« Je pense que j’ai un peu l’esprit perturbé, et ce que j’aime dans l’expérience que j’ai eue avec mes collègues cinéastes, acteurs, équipe, c’est que nous sommes tous un peu en contact avec notre moi perturbé », a déclaré Griffin. « Je pense que le film est une métaphore pour que nous puissions parler de problèmes importants mais cela peut être amusant et divertissant, et c’est une exploration métaphorique de ce que l’on fait quand la merde frappe le fan, excusez mon langage. En bref, je dirais c’est le sujet du film. »

Le film met en vedette Keira Knightley (Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl, Le jeu d’imitation), Matthew Goode (Le jeu d’imitation, Veilleurs), Roman Griffin Davis (Lapin Jojo), Annabelle Wallis (La momie, Malin), Lily-Rose Depp (Yoga Hosers, Le roi), Ṣọpé Dìrísù (Les gangs de Londres, Le chasseur : la guerre d’hiver), Kirby Howell-Baptiste (Le bon endroit, Tuer Eve), Lucy Punch (Dans les bois, Mauvais enseignant), Rufus Jones (Le poste vacant, Camping) et Trudie Styler (Les trois prochains jours, Toujours seul).

Voir Nuit silencieuse en salles et sur AMC+ le 3 décembre 2021.

