Bande-annonce de ‘See’ S2 : Jason Momoa et Dave Bautista s’affrontent dans l’apocalypse aveugle d’Apple TV +

Fire TV Stick 4K Ultra HD avec télécommande vocale Alexa nouvelle génération, Lecteur multimédia en streaming

Le plus puissant des sticks lecteurs multimedia en streaming, avec une nouvelle conception d’antenne Wi-Fi, optimisée pour le streaming 4K Ultra HD. Lancez et contrôlez vos films et séries préférés grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération. Utilisez les boutons Marche/arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre TV, barre de son et récepteur compatibles. Profitez d'une qualité d'image brillante avec l’accès aux formats 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+. Découvrez un son immersif avec le support pour son Dolby Atmos sur certains titres Prime Video. Regardez vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Disney+, Apple TV et plus encore (des abonnements séparés peuvent être requis). Accédez à des milliers d'applications et de Skills Alexa, ainsi qu'à des millions de sites Web. Faites-en plus avec Alexa : regardez les flux vidéo de votre caméra compatible en direct, consultez la météo, tamisez les lumières et écoutez de la musique en streaming. Les membres Amazon Prime bénéficient d'un accès illimité à des milliers de films et séries sur Prime Video, ainsi qu'à plus de deux millions de titres sans publicité grâce à Prime Music. Avec les applications Molotov, ARTE, France 24 et plus encore, regardez vos programmes préférés en direct, au moment où ils passent. Ou si vous ratez votre émission préférée, vous pourrez la regarder plus tard à la demande (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).