Bande-annonce de masse : une tragédie sans nom déchire deux couples de différentes manières

Cette première bande-annonce officielle est sortie pour Masse, un thriller chargé d’émotion de l’acteur devenu réalisateur Fran Kranz. Le film met en vedette Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd et Reed Birney dans les rôles principaux. Masse a été présenté en première au Festival du film de Sundance en janvier et a reçu des critiques élogieuses et sortira en salles dans le monde entier en octobre. Kranz dirige Masse de son propre scénario original, avec Bleecker Street produisant le film.

Dans Masse, la tragédie s’abat sur un couple, Jay et Gail Perry (Jason Isaacs et Martha Plimpton) lorsque leur fils est victime d’une fusillade massive dans son école. Dans l’espoir de réaliser une sorte de catharsis, le couple se retrouve face à face avec les parents du tireur, Richard et Linda, interprétés respectivement par Reed Birney et Ann Dowd. Ce qui suit est un film qui se déroule principalement dans une seule pièce racontant une histoire sous deux perspectives différentes. Une étude du deuil et de l’acceptation, Masse est un film opportun et important qui fait passer son message avec brio.

« Des années après qu’une tragédie indicible a déchiré leur vie, deux couples de parents acceptent de se parler en privé pour tenter d’aller de l’avant. Dans Fran Kranz‘ écrivant et réalisant ses débuts, il examine avec attention leur parcours de chagrin, de colère et d’acceptation en se retrouvant face à ceux qui ont été laissés pour compte. »

Fran Kranz, qui est peut-être mieux connu pour avoir joué Marty dans La cabane dans les bois, fait ses débuts d’écriture et de réalisateur avec Masse. Et à en juger par les premières critiques du film, il est sûr d’avoir une longue et fructueuse carrière à Hollywood en tant que cinéaste. Kranz a parlé à Deadline plus tôt cette année de la façon dont une tragédie réelle l’a inspiré à proposer ce film réfléchi.

« Cette [Parkland Shooting 2018] a fixé un cap pour les deux, trois prochaines années maintenant où je suis devenu un peu obsédé par le sujet, pour être honnête. Le catalyseur était simplement de ressentir une compassion et une empathie incroyables pour les personnes directement impliquées d’une manière que je n’avais jamais ressentie auparavant. »

Il a ajouté: « Mis à part la pandémie, nous sommes déjà dans ce monde où il devient de plus en plus pratique de rester isolé et plus confortable de rester isolé, mais le pouvoir de la connexion humaine, la connexion humaine physique et la présence d’un autre être humain peut être ainsi, curatif et important et puissant. Je voulais le rappeler aux gens. Je voulais en quelque sorte restaurer une certaine foi dans cette idée que non, nous pouvons le faire. Nous pouvons nous asseoir ensemble et nous pouvons travailler à travers les choses et nous pouvons même sans être d’accord avec l’autre personne et être toujours essentiellement en désaccord, en termes de perspective, nous pouvons toujours nous réconcilier. »

Décrit comme l’un des meilleurs films de l’année, Masse est actuellement assis à un nouveau score de 91% sur Rotten Tomatoes, tous les critiques faisant l’éloge des performances exceptionnelles des quatre acteurs principaux sous la direction nuancée de Kranz. Bleecker Street Productions, qui est à l’origine de plusieurs films originaux et uniques comme Al Pacino starrer Danny Collins, Tobey Maguire vedette Sacrifice de pion, et celui de Steven Soderbergh Logan chanceux, a acquis les droits de distribution de Masse peu après sa première à Sundance. Masse sortira aux États-Unis le 8 octobre 2021. Sky Cinema distribuera le film au Royaume-Uni et en Irlande.

Sujets : Messe