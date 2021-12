Bande-annonce de I Want You Back : Charlie Day Schemes avec Jenny Slate pour reconquérir leurs ex

Une nouvelle bande-annonce pour la rom-com Je veux que tu reviennes d’Amazon montre deux trentenaires nouvellement largués, Peter (Charlie Day) et Emma (Jenny Slate), alors qu’ils font équipe pour saboter les nouvelles relations de leurs ex et les reconquérir pour de bon. Un plan élaboré en soignant des blessures dans un bar avec une autre victime ne se déroule presque jamais comme prévu. Voyons si Peter et Emma ont tout compris !

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Peter (Charlie Day) et Emma (Jenny Slate) pensaient qu’ils étaient au bord des plus grands moments de la vie – mariage, enfants et maisons en banlieue – jusqu’à ce que leurs partenaires respectifs les larguent. Horrifié d’apprendre que le les amours de leur vie ont déjà évolué, Peter et Emma élaborent un plan hilarant pour reconquérir leurs ex avec des résultats inattendus. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le réalisateur Jason Orley a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la chérie de Sundance 2019 Grande adolescence avec Pete Davidson, Griffin Gluck et Jon Cryer. L’histoire d’un adolescent de banlieue atteignant l’âge adulte sous la direction destructrice de son meilleur ami, un décrocheur universitaire sans but, lui a valu une nomination pour le meilleur drame. Je veux que tu reviennes le voit jumelé avec les écrivains Isaac Aptaker (C’est nous, Comment j’ai rencontré ton père) et Elizabeth Berger (C’est nous, Comment j’ai rencontré ton père).







Charlie Day est en permanence producteur exécutif, écrivant et agissant dans le favori culte Il fait toujours beau à Philadelphie, actuellement diffusé sur FX pour sa 15e saison. Donner le synopsis fourni est risible. Nous y voilà! « Cinq amis avec un gros ego et un petit cerveau sont les propriétaires d’un pub irlandais à Philadelphie. » Pour ceux qui ont suivi les hauts et les bas épiques de Sweet Dee (Kaitlin Olson), Charlie (Charlie Day), Dennis (Glenn Howerton), Mac (Rob McElhenney), Frank (Danny DeVito) et la serveuse (Mary Elizabeth Ellis), les fans savent qu’une thèse sert à décrire le spectacle unique en son genre.

Jenny Slate était occupée cet été à célébrer le succès de son Marcel le coquillage avec des chaussures premier long métrage. La sensation en stop-motion Marcel the Shell a fait son apparition il y a 10 ans, illuminant YouTube avec les 3 courts métrages qui ont dépassé les 50 millions de vues. La coquille curieuse et délicieuse est la vedette du faux documentaire Marcel le coquillage avec des chaussures, plongeant profondément dans la coque de basket-ball préférée au monde avec un cœur en or. Ils ont même un nouveau membre de la famille des mollusques, car ils présentent Nana Connie interprétée par Isabella Rossellini. Si vous n’êtes pas familier avec l’adorable coquille, en voici un avant-goût !

Le synopsis officiel nous fait plonger dans le présent alors que « Marcel suit le réalisateur de documentaires de bas en haut Dean (interprété par Fleischer Camp, qui est également co-scénariste et réalisateur du film), qui emménage dans un Airbnb et découvre rapidement qu’il est pas seul. Marcel (Slate, qui a également co-écrit le scénario), une adorable coquille d’un pouce de haut, y vit déjà avec sa grand-mère Connie (Isabella Rossellini) et leur animal de compagnie, Alan. » La bonne nouvelle? A24 vient de récupérer les droits le mois dernier, alors peut-être que nous le verrons bientôt sortir !

Juste à temps pour la Saint-Valentin ou la Saint-Valentin, Je veux que tu reviennes arrive sur Amazon le 11 février.





Il fait toujours beau, les fans veulent que Danny DeVito rejoigne Charlie Day dans le film Super Mario Bros. Certains fans disent qu’il est «criminel» pour Charlie Day de jouer Luigi dans le film Super Mario Bros. sans Danny DeVito comme son frère Mario.

Lire la suite





A propos de l’auteur