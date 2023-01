Bande-annonce de Gunther’s Millions : la série de documentaires d’investigation de Netflix sur le berger allemand qui vaut 400 millions de dollars et la tromperie qui se cache derrière

Gunther’s Millions est-il le prochain Tiger King ? L’histoire du chien le plus riche du monde promet un « tour en montagnes russes de révélations et de déceptions ».

Netflix sort une nouvelle série documentaire, et contrairement à beaucoup de ses documentaires bien-aimés sur le vrai crime, celui-ci a quatre pattes et une note apparemment plus légère. Les millions de Gunther enquête sur le chien le plus riche du monde, Gunther IV. Gunther a déjà fait la une des journaux lorsque le chien a vendu son manoir, qui appartenait auparavant à Madonna, pour 29 millions de dollars. Ce berger allemand chanceux possède un domaine de plus de 400 millions de dollars et de nombreux humains entraînés pour ses moindres caprices.





Ne vous laissez pas berner par les yeux de chiot ; Gunther est assis au milieu d’une pléthore de drames, et ce n’est pas toute la variété canine. D’après l’apparence de la bande-annonce, Gunther est plus que gâté. Un chien entouré de mannequins, possédant son propre jet privé et son yacht, et plusieurs propriétés en Italie n’est pas une promenade dans le parc pour chiens, mais qui sont les humains derrière son style de vie somptueux ?

La série documentaire d’investigation en quatre parties explore les relations entrelacées autour de la fortune, du chien et des possessions. Et, comme beaucoup de bons documentaires, le mot « culte » est déjà lancé dans la bande-annonce. Selon le reportage de People sur la série, Aurélien Leturgie, producteur exécutif sur Les millions de Gunther, a déclaré: « Nous sommes plus que ravis que cette bande-annonce soit diffusée dans le monde, afin que tout le monde puisse profiter des nombreux rebondissements de l’histoire de Gunther! La réalisation de cette série documentaire a été une véritable montagne russe de révélations et de tromperie, et nous Je n’aurais jamais pu imaginer où l’histoire allait nous mener. » Découvrez la bande-annonce complète ci-dessous.





Comment Gunther IV a-t-il amassé sa fortune de 400 millions de dollars ?

Netflix

Une comtesse allemande, Karlotta Leibenstein, n’avait ni enfants ni parents proches. Cela étant, elle a légué l’intégralité de sa fortune de 80 millions de dollars à son berger allemand à sa mort en 1992. Ce chiot chanceux était Gunther III, le grand-père de Gunther IV, et le chien qui allait commencer la lignée royalement riche des cabots Gunther. Du moins, c’est ainsi que se déroule l’histoire.

La bande-annonce laisse entendre qu’il pourrait y avoir plus derrière la fortune, « La comtesse est-elle réelle ? », a déclaré une personne interrogée. Une autre personne interrogée, l’une des « belles personnes » payées pour vivre dans le manoir de Gunther et suivre apparemment les « commandements », a déclaré : « C’était un peu tordu », poursuit-elle, « nous étions surveillés 24h/24 et 7j/7 ». Effrayant, non ?

Si Roi tigre est une indication, Netflix a certainement la réputation de trouver les histoires tordues derrière un ami à quatre pattes apparemment innocent. Mais, pour l’instant, les téléspectateurs devront se contenter de leurs questions sans réponse et se connecter à Netflix le 1er février pour aller au fond de l’histoire.