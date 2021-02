Bande-annonce de Bomb Rush Cyberfunk, l’héritier spirituel de Jet Set Radio

Si SEGA n’annonce pas de nouvelle radio Jet Set, les fans devront créer la leur. Freak out avec Bomb Rush Cyberfunk et sa bande-annonce.

Bien que Jet Set Radio soit l’un de mes jeux vidéo préférés, je comprends que SEGA n’ose pas sortir un nouvel opus. Jet Set Radio avait trois jeux vidéo chacun sur une plate-forme. Puis vinrent les critiques, mais de Jet Set Radio 2 ou Jet Set Radio Future 2 nous n’avons aucune nouvelle. Même Jet Set Radio Future, avec tout le problème de la rétrocompatibilité sur les consoles Microsoft, n’est toujours pas disponible sur Xbox One et Xbox Series S / X.

L’héritier de Jet Set Radio

Pour calmer le désir de Jet Set Radio, désolé mais il est inévitable de le comparer, nous avons Bomb Rush Cyberfunk. Ce jeu vidéo est déjà dans sa deuxième bande-annonce et il ressemble de plus en plus à la chose la plus cool de la planète. Il n’y a pas de date pour sa sortie, mais pour l’instant Steam sera la seule plate-forme qui recevra ce jeu particulier dans lequel les graphismes cel shading entrent immédiatement dans les yeux. Ça, la musique (composée par lui-même à partir de la radio Jet Set) et qu’on peut faire la chèvre pour une ville.

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de profiter des deux bandes-annonces qui sont sorties à ce jour. On peut aussi visiter leur page sur Steam où ils nous disent que le jeu vidéo arrivera en 2022. Maintenant, ils m’ont donné envie de jouer à Jet Set Radio. Attention, si vous voulez le jeu vidéo SEGA tous les deux fois trois, le prix est réduit. Il est également disponible sur PlayStation 3, Xbox 360 et PS Vita.

Avec la ressemblance avec Jet Set Radio, certains d’entre eux pensent que SEGA coupera le robinet des développeurs Bomb Rush Cyberpunk et annulera le jeu. Calmer! SEGA n’est pas l’ignoble Nintendo.