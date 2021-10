Bande-annonce de 13 minutes: Trace Adkins combat une tornade

Que se passe-t-il lorsqu’une tornade arrive ou est repérée ? Les sirènes se déclenchent et vous vous abritez n’est-ce pas ? Mais que se passe-t-il lorsque la plus grande tornade de tous les temps se dirige vers votre ville et que vous n’avez que 13 minutess pour vous mettre en sécurité? Regardez la bande-annonce et soyez reconnaissant que ce ne soit pas vous.

13 minutes est le prochain film catastrophe qui sortira en salles le 29 octobre et on y voit une petite ville à quelques minutes d’être rayée de la carte. Alors que la journée commence assez normalement dans la ville de Minninnewah, les tempêtes printanières arrivent…Et ils savent que cela fait partie de la vie. Eh bien, c’était jusqu’à ce que la plus grande tornade de l’histoire commence à se diriger directement vers leur ville.

Peu de temps pour se mettre à l’abri avant que la plus grande tornade jamais enregistrée ne détruise tout sur son passage, laissant les résidents à la recherche de leurs proches et se battant pour leur vie. Fait assez intéressant en ce qui concerne ce film. L’affiche du film est une photo de la tornade mortelle qui a ravagé le Minnesota l’été dernier. L’un des chasseurs de tempêtes qui a capturé des vidéos et des photos de la fureur de la tornade est Melanie Metz, mieux connue par certains dans la communauté des chasseurs de tempêtes comme l’une des « Twister Sisters ».

Metz, qui vit à Champlin, a suivi la tornade pendant de 9 milles de l’ouest d’Ashby à l’est de Dalton. Elle est resté au sol pendant 31 minutes et a atteint le statut EF-4 avec des vents de 170 kmh, ce qui en fait une tornade haut de gamme capable de produire des dégâts extrêmes. Heureusement, les pertes ont été minimes malgré un mort et plusieurs blessés.

« Quand j’ai reçu l’e-mail concernant l’utilisation de mon image pour l’affiche, j’étais sous le choc et ravie, et j’ai pleuré beaucoup de larmes de joie ! Je n’aurais jamais pensé qu’une de mes photographies serait sélectionnée au hasard pour une une affiche de film ! »

Le film lui-même est une histoire fictive, mais la base de l’histoire est venue de plusieurs grandes histoires de tornades et d’observations réelles. Trace Adkins aux côtés d’Amy Smart, Thora Birch et Anne Heche. Le film est réalisé par Lindsay Gossling et écrit par Travis Farncombe (histoire de) et Lindsay Gossling (scénario).

Cela faisait longtemps qu’un bon film sur les catastrophes naturelles n’était pas sorti en salles. Et avec tous les incendies, les observations de météores, la pluie, etc., il semble maintenant que le moment soit venu de sortir un nouveau film. C’est vraiment un genre qui ne vieillit pas car la possibilité qu’une véritable catastrophe naturelle à grande échelle se produise n’est pas exagérée et nous en avons vu de très grandes au fil des ans. Ce sont des films auxquels tout le monde peut s’identifier parce que nous avons tous pensé à ce que nous ferions et à quel point nous sommes préparés ou non.