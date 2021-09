Bande-annonce complète de West Side Story, le prochain film de Steven Spielberg

West Side Story vient de publier la première bande-annonce complète du remake de 1961, bien qu’il ait déjà été précisé qu’il ne s’agirait pas d’une copie, mais plutôt Steven Spielberg y apposera sa propre empreinte avec de nouvelles scènes, dialogues et moments proches du présent. La pandémie de coronavirus a retardé sa première de près d’un an, elle arrivera donc fin 2021 avec de grandes attentes.

En 2014, le réalisateur a exprimé son idée de créer sa propre version de la comédie musicale et 20th Century Studios en a acquis les droits, avant que Disney ne rachète Fox.Le scénario a commencé à être écrit en 2017, avec les comédies musicales et une histoire similaire, mais pas le même, et en juin 2019, le tournage a commencé à New York avec tous les acteurs disponibles.

Il était initialement prévu pour le 18 décembre 2020, mais quelques mois avant qu’il ne soit confirmé qu’ils devraient reporter leur date de première en raison de la crise sanitaire, renonçant ainsi à l’opportunité de faire partie des derniers Oscars, bien qu’ils espèrent que ce sera être présent dans la prochaine édition. Après plusieurs discussions dans l’étude, il a été déterminé que West Side Story premières le 10 décembre de cette année. Découvrez l’aperçu !







« Deux adolescents d’origines ethniques différentes tombent amoureux dans le New York des années 50. Nouvelle version de la légendaire comédie musicale West Side Story sur la confrontation entre deux gangs de rue new-yorkais, adaptation d’une célèbre pièce de Broadway », lit le synopsis officiel du film qui attend un bon accueil du public et de la critique.

Le casting principal sera composé de : Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (Marie), Rita Moreno (Valentina), Ariana DeBose (Anita), David alvarez (Bernard), Josh Andres Rivera (Chinois), Corey étole (Lieutenant de police Schrank), Brian D’Arcy James (sergent de police Krupke), Mike faist (Riff), Ana Isabelle (Rosalie), Maddie ziegler (Velma) et Yeseia Ayala. Tous seront accompagnés d’autres acteurs qui composent le Jets et les les requins.