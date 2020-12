Bande-annonce avec l’annonce de Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ!

Avec l’arrivée de Super Baby 2, Arc System Works a montré Gogeta Super Saiyan 4 (SSJ4) dans Dragon Ball FighterZ dans une bande-annonce.

Les rumeurs étaient vraies. Nous aurons Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ et il sera un personnage jouable. Rien sur un skin et encore moins qu’il s’agit d’une exclusivité pour ceux qui achètent la version complète pour PlayStation 5 et Xbox Series X (ce qui n’a pas été annoncé).

Coïncidant avec la finale de la ligue japonaise FighterZ, le producteur du jeu était là pour présenter Vegeta Super Baby 2. Mais la surprise a été de voir qu’à la fin de la bande-annonce Baby, il y avait un autre personnage. Raditz? Le dragon d’une étoile? Et bien non. Il s’agit de la fusion de Son Goku et Vegeta en tant que Super Saiyans de niveau 4 dans Dragon Ball GT.

Il n’y a toujours pas de date pour le départ de ce personnage dans Dragon Ball FighterZ. Oui, Super Baby 2 le fait, qui arrivera le 15 janvier 2021. Plus ou moins, nous pouvons avoir une idée de quand Gogeta SSJ4 arrivera dans FighterZ. En mars, nous organiserons un tournoi Dragon Ball. Si nous voyons les annonces du passé FighterZ Pass, plus ou moins la sortie de Gogeta sera pour ce mois. Bien qu’il soit également dit que Gogeta pourrait sortir plus tôt et dans ce cas annoncer la saison 4.

Le manga Dragon Ball Super

Dragon Ball Super continue son cours. Un nouvel arc est présenté dans le manga Dragon Ball Super 67. Vous pouvez le lire GRATUITEMENT, officiellement et en espagnol grâce à Manga Plus. Vous l’avez dans le lien suivant. N’oubliez pas que l’application Manga Plus est également entièrement gratuite, bien que si cela vous convient plus, vous pouvez lire le manga Dragon Ball Super 67 sur votre PC à partir du navigateur.