Bande-annonce American Night : Une peinture d’Andy Warhol déclenche une guerre néo-noir dans le monde de l’art

Le nouveau cinéma Nuit américaine est actuellement prévu pour le 22 octobre 2021 (sans aucun retard aléatoire). Mais avant cela, nous avons une toute nouvelle bande-annonce à regarder. Le film est écrit par Della Valle. L’histoire se déroule comme suit : Michael Rubino vient de devenir le Don de la mafia new-yorkaise, mais son plus grand rêve est de consacrer sa vie à la peinture et de devenir un grand artiste. John Kaplan est un marchand d’art qui a l’impression que sa vie est en ruine. Cependant, il a un grand talent et c’est le meilleur œil au monde pour repérer les contrefaçons. Leurs chemins se croisent lorsque Pink Marilyn d’Andy Warhol est volée. Bien sûr, cela déclenche une série d’événements inattendus qui changent radicalement leur vie. Photo Océans 11 mais dans le monde de l’art et beaucoup d’hommes de la mafia vous traquent, et bien sûr des œuvres d’art volées.

Le casting est une liste assez solide d’acteurs. Gagnant du Golden Globe Jonathan Rhys Meyers (Elvis, Vikings, Les Tudors), Émile Hirsch (Il était une fois à Hollywood, Dans la nature, Chien dominant), Paz Vega(Rambo V, T il OA, Espagnol), et Jeremy Piven, lauréat d’un Golden Globe et d’un Emmy (Entourage, Le Royaume, Ville du péché) seront tous en vedette dans Nuit américaine.Le thriller est réalisé par le réalisateur pour la première fois Alessio Jim Della Valle.

« Nous sommes impatients de travailler avec le directeur Alessio Della Valle à ses débuts en tant que réalisateur Nuit américaine« , a déclaré Bill Bromiley de Saban Films. « Ses expériences de voyage à travers le monde l’ont doté d’une perspective unique et font de lui un cinéaste si doué. »

Dans la nouvelle bande-annonce, nous avons notre première occasion de voir comment les personnages originaux du film interagissent ainsi que des actions assez intenses qui se déroulent principalement à New York et dans le monde de l’art contemporain. D’après ce que nous voyons, il semble que tout le monde soit prêt à faire de grands efforts pour obtenir cette peinture emblématique, quel qu’en soit le coût.

Bien sûr, ce thriller est chargé de rebondissements, de virages et de nouveaux angles. C’est un film mafieux de câpres et de thriller basé sur ce que nous avons vu et lu. Personnellement, je suis heureux de voir Jeremy Piven dans ce rôle. J’ai l’impression que j’ai besoin de me rappeler à quel point il était génial Entourage. Je veux dire, qui ne veut pas entendre un tas de doublures pendant que vous vous faites tirer dessus ? Pour un cinéaste pour la première fois, cela va être un test serré, mais jusqu’à présent, la programmation est bonne.