Ban de WeChat aux Etats-Unis : les mastodontes de l’industrie américaine s’inquiètent

Plusieurs grandes entreprises américaines ont exprimé leurs inquiétudes quant aux effets du décret de l’administration Trump visant WeChat, selon un rapport publié dans le Wall Street Journal.

“Plus d’une douzaine” de sociétés, dont Apple, Ford, Walmart et Disney, auraient toutes pris part à un appel téléphonique avec des responsables de la Maison Blanche, mardi, dans lequel les sociétés ont détaillé les conséquences négatives qu’une interdiction de WeChat pourrait avoir sur leurs propres entreprises. Le décret a été signé mardi soir et bloque explicitement “toute transaction liée à WeChat”.

L’interdiction de #WeChat aux Etats-Unis pourrait faire chuter les ventes d’iPhones de 30%. Trump mène un combat contre les entreprises 🇨🇳avec d’importantes répercussions sur des entreprises US.

Les chinois se tourneraient vers d’autres fabricantshttps://t.co/axFRULab25 — fabienne billat (@fadouce) August 13, 2020

Il devrait entrer en vigueur dans quelques semaines, mais en raison de sa large formulation , il y a encore beaucoup de confusion sur la portée prévue de l’interdiction, qui relève du ministère du commerce. Selon la WSJ, l’une des raisons de l’appel entre la Maison Blanche et les entreprises américaines était de tenter d’obtenir des éclaircissements à cet égard.

Un décret qui demeure encore flou dans son application

Exploitée par le géant de l’internet Tencent, WeChat est l’application de messagerie dominante en Chine, et est également largement utilisée pour les paiements, le commerce électronique, le marketing, etc. Il n’est pas exagéré de dire qu’elle est omniprésente dans la vie moderne chinoise et que tout smartphone sans accès à cette application serait extrêmement difficile à vendre.

Cela signifie qu’une interdiction nuirait évidemment directement à Apple, en tant qu’entreprise américaine qui ne serait plus en mesure de proposer des produits viables sur le plus grand marché mobile du monde. Un App Store sans WeChat serait encore plus problématique pour l’iPhone en Chine que l’absence de services Google ne l’est pour Huawei ailleurs.

Pourquoi l’administration Trump interdit-elle TikTok et WeChat? https://t.co/thblgPGpyX — DALU NDAKARU (@DalouDakarou) August 11, 2020

Mais même les entreprises américaines ayant une relation plus distante avec l’industrie des smartphones ont des raisons de s’inquiéter. L’impossibilité de commercialiser des produits ou de gérer des transactions sur WeChat entraverait considérablement leurs activités en Chine et leur capacité à toucher les consommateurs chinois. Ces entreprises espèrent que la portée du décret sera réduite et clarifiée dans les prochaines semaines, déclare la WSJ.