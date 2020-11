Baker Mayfield cite Lil Wayne pour féliciter Myles Garrett

Baker Mayfield a cité Lil Wayne tout en félicitant Myles Garrett pour sa performance, dimanche.

Le quart-arrière des Cleveland Browns, Baker Mayfield, a cité Lil Wayne lorsqu’il a discuté de la performance de l’ailier défensif Myles Garrett après la victoire de 10-7 de l’équipe sur les Texans de Houston, dimanche. Andy Lyons / Getty Images « Ouais, ils ont fait de grands jeux quand ils en avaient besoin », a déclaré Mayfield. «Je pense que Myles a adopté l’approche selon laquelle les vrais G se déplacent en silence comme des lasagnes.» Garrett a maintenu la pression sur les Texans tout au long du match, enregistrant 2 plaqués pour une défaite et 0,5 sac. Le match de dimanche porte son total de saison en sacs à 9 et son total en carrière à 40. Il est le joueur le plus rapide de l’histoire de la franchise à atteindre 40 sacs. Garrett n’était pas le seul joueur pour lequel Mayfield avait des éloges; le quart-arrière a également célébré le QI footballistique de Nick Chubb. «De toute évidence, Nick est un joueur formidable et un leader par exemple pour cette équipe. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de le récupérer… C’est une chose de sa part pour le football. C’est unique d’être cette équipe d’abord [mentality] pour sortir des limites ou descendre avant la zone des buts », a déclaré Mayfield, faisant référence à la décision de Chubb de s’arrêter avant la zone des buts pour terminer le match afin de drainer le temps restant. Les Browns sont désormais 6-3, à la troisième place de l’AFC Nord, derrière les Ravens et les Steelers. La semaine prochaine, ils affronteront les Eagles de Philadelphie. [Via]