"Bague Elden" devrait être presque terminé et comment "Âmes sombres" être

Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu parler pour la dernière fois de « Elden Ring », le nouveau jeu d’action fantastique du créateur de Dark Souls Hidetaka Miyazaki. Le titre sombre est presque terminé – selon de nouvelles rumeurs.

Le journaliste italien du jeu Francesco Fossetti a révélé quelques détails sur « Elden Ring » dans une vidéo YouTube. Selon cela, le jeu de rôle en monde ouvert de From Software est essentiellement terminé et ne fait que commencer. Si la pandémie mondiale de corona n’avait pas perturbé les plans de sortie de tous les fabricants de jeux, « Elden Ring » aurait probablement été publié il y a longtemps.

Juste une rumeur jusqu’à présent

Autre détail: « Elden Ring » serait très similaire à « Dark Souls ». Ce n’est pas une grande surprise, car From Software a inventé la série « Souls » et a rendu un nouveau genre mondialement connu. Le studio est désormais considéré comme un expert incontesté des jeux de rôle d’action fantastiques poids lourds.

Cependant, tous ces mini-rapports ne sont pas encore confirmés, From Software garde un grand secret sur « Elden Ring ». De quoi parle exactement le jeu, dans quelle mesure l’auteur de « Game of Thrones » George RR Martin a co-écrit l’histoire et où « Elden Ring » peut différer du parent « Dark Souls » – tout n’est pas encore clair.

« Elden Ring » est actuellement annoncé pour PC, PS4 et Xbox One. Mais cela ne nous surprendrait pas si un port sur PS5 et Xbox Series X / S arrive bientôt.