BAFTA: les Mexicains qui ont marqué l’histoire lors de la cérémonie

Son du métal C’est l’un des films de Vidéo Amazon Prime révéler cette dernière saison de récompenses. Il a un grand nombre de candidatures dans le Prix ​​des Oscars 2021, y compris « Meilleure image ». Et l’un des préludes de cette cérémonie est celui de la BAFTA, l’événement qui célèbre la cinématographie britannique s’est déroulé du 10 au 11 avril de manière virtuelle et aussi dans le Royal Albert Hall à Londres.

L’une des rayures que ce film a prises était celle de Meilleur son. Les responsables de ces travaux sont Carlos Cortés, Michelle Couttolenc et Jaime Baksht, trois ingénieurs du son mexicains qui ont vraiment marqué l’histoire en prenant cette statuette.

Les artistes sonores mexicains ont remporté un BAFTA pour « Meilleur son » pour leur travail dans Sound of Metal

Jaime Baksht, Michelle Couttolenc et Carlos Cortés Ils font partie de l’équipe sonore Sound of Metal et ont reçu la statuette en reconnaissance de leur travail. L’équipe possède une vaste expérience dans le domaine. Alors que Baksht et Couttolenc ont collaboré à Pan’s Labyrinth, le film de Guillermo del Toro, Cortes supervisait le son dans Splendor Omnia.

Qui a reçu le prix lors de la cérémonie virtuelle était Nicolas Becker, un autre des sonistes qui fait partie de l’équipe avec Philippe Bladh.

C’est ainsi qu’ils ont réussi à battre les films Greyhound, Nws of the World, Nomaland et Soul, également nominé dans cette catégorie.

La Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques du Mexique (AMACC) il les a félicités par un message chaleureux.

«Les ingénieurs du son mexicains Michelle Coutolenc, Jaime Baksht et Carlos Cortés ont remporté le #BAFTA du meilleur son pour le film Sound of Metal Félicitations!», Ont-ils écrit dans le post avec une photo des trois lauréats.

Qu’est-ce que Sound of Metal?

C’est une production originale de Vidéo Amazon Prime qui raconte l’histoire de Ruben, un batteur talentueux qui commence progressivement à perdre son audition. Son état semble s’aggraver et le jeune homme entre dans une profonde dépression qui le fait retomber dans ses anciennes addictions. Son partenaire décide de l’admettre dans un centre de rééducation pour sourds et c’est là qu’il commence à s’adapter à une nouvelle routine qui lui fera croire à nouveau à la vie.

Dirigée par Darius Marder met en vedette Riz Ahmed (Venin), Olivia Cooke Oui Paul Raci.