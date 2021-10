Backbone apporte des enquêtes anthropomorphiques sur PS5, PS4 le 28 octobre

Abonnez-vous à Push Square sur

Un bon mystère est parfois juste ce que le médecin a ordonné, mais qu’en est-il d’un personnage mettant en vedette un groupe d’animaux? Backbone, une aventure narrative post-noir autoproclamée, vous met aux commandes de Howard Lotor, un détective privé qui est également un raton laveur déprimé. Le jeu vient d’être annoncé pour PlayStation 5 et PS4, et il arrive très bientôt.

Se déroulant dans un Vancouver dystopique, en Colombie-Britannique, vous explorerez la ville et chercherez des réponses dans une « histoire profondément personnelle de changement et de transformation ». Le gameplay semble impliquer de marcher à la recherche d’indices, de parler à d’autres animaux et un peu de plate-forme pour faire bonne mesure. Il se trouve également qu’il y a des pixel art assez magnifiques, si vous êtes un fan de ce style.

Il est disponible sur PC depuis juin, où il a reçu des critiques plutôt favorables. Le jeu arrivera sur PS5 et PS4 le 28 octobre, il ne vous reste donc qu’une semaine avant de pouvoir l’essayer vous-même.

Que pensez-vous de Backbone ? Allez-vous enquêter sur ce titre indépendant intéressant ? Mettez vos trench-coats dans la section commentaires ci-dessous.