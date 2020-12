Back 4 Blood a reçu sa première bande-annonce de gameplay aux Game Awards 2020

En ce qui concerne les tireurs coopératifs, l’un des plus appréciés était la série Left 4 Dead. Il a attiré l’attention de tant de joueurs il y a dix ans. Vous pouvez jouer à ces jeux avec un groupe, où chaque survivant a un rôle à jouer face à des hordes de zombies.

Cela fait pas mal de temps depuis Left 4 Dead 2 et il va sans dire que les fans ont fébrilement attendu un certain mouvement avec la série. Enfin, après tout ce temps, il y a plus de nouvelles sur le successeur spirituel du Laissé pour mort séries, Retour 4 Sang.

Les Game Awards 2020 se sont terminés hier soir et à la sortie de la nuit, la communauté des joueurs s’est retrouvée avec de nombreuses annonces surprises. Une bande-annonce officielle a été révélée pour beaucoup de joueurs. Retour 4 Sang.

Il est développé par les mêmes créateurs de la franchise Left 4 Dead, mais cette fois-ci, ils veulent doubler les éléments incroyables pour lesquels cette franchise est connue. Cela inclut plus de cartes, des personnages plus convaincants à choisir et des monstres zombies plus difficiles à éliminer.

La bande-annonce d’annonce a volé la vedette à beaucoup et, heureusement, Turtle Rock Studios a été assez généreux pour montrer des images de jeu réelles. Ce sont des images pré-alpha qui montrent que certains des joueurs d’action frénétiques tuant des zombies pourront profiter avec un groupe de leur choix.

Le combat dans la série Left 4 Dead était déjà génial, et il semble que nous obtenions plus de la même chose dans Retour 4 Sang. Le gore est parfait et les graphismes sont certainement meilleurs que jamais, ce qui n’est pas si surprenant étant donné que l’un de ces versements n’a pas été publié depuis si longtemps.

Nous voyons alors certains des plus gros monstres que les survivants devront neutraliser. Ils sont beaucoup plus forts que les zombies moyens dispersés partout, donc la coopération sera certainement quelque chose de nécessaire ici pour avoir une chance de durer tout au long du tour.

Il y a eu pas mal de jeux de zombies pour combler le vide depuis que la lumière de Left 4 Dead semblait s’être éteinte, mais il est agréable de voir un retour en forme pour l’une des meilleures franchises coopératives. Vous pouvez parier que le développeur a plus dans sa manche pour élever la série et garder les fans sur le bord de leur siège.

Cela pourrait également être un jeu de tir de zombies incroyable lorsqu’il est exécuté sur une console de nouvelle génération, utilisant pleinement les meilleurs graphismes et performances. Nous verrons.