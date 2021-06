Back 4 Blood, A Plague Tale: Requiem, plus sera au prix fort sur PS5, PS4

Un autre lot de jeux multiplateformes de haut niveau sera à prix plein sur PlayStation 5 et, le cas échéant, PS4 – tandis que les propriétaires de Xbox pourront jouer aux versions sans frais supplémentaires avec Game Pass. Bien que, comme nous l’avons indiqué dans le passé, les titres ne resteront pas nécessairement éternellement et vous obligeront toujours à payer des frais d’abonnement, la proposition de valeur est claire à voir.

Parmi ces produits, citons le prochain jeu de tir coopératif de Turtle Rock Studios, Back 4 Blood, et la suite ratée de l’année prochaine A Plague Tale: Requiem. Hades, Aragami 2 et Atomic Heart sont d’autres exemples de titres multiplateformes qui coûteront le prix fort sur les plateformes PlayStation, mais seront disponibles pour jouer sans frais supplémentaires le jour du lancement avec Game Pass.

La MLB The Show 21 de Sony a été publiée dans le cadre du Game Pass plus tôt dans l’année, bien que la décision ait été prise des mains du détenteur de la plate-forme par la MLB elle-même. Néanmoins, à un moment où PlayStation essaie de pousser les consommateurs vers un prix premium de 69,99 €, il devient de plus en plus évident que l’équipe en vert a la bien meilleure offre en ce moment.