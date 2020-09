Bachelor In Paradise Saison 7: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les autres mises à jour

L’émission de vérité bien connue a terminé ses six saisons et va bientôt livrer la septième saison. Pourtant, il n’y a pas, dans tous les cas, de date de sortie réelle introduite avec le guide d’utilisation du groupe.

Bachelor in Paradise est un arrangement de télévision de vérité de style élimination, facilité avec le guide d’utilisation de Chris Harrison. Cette émission de vérité télévisée est un spin-off de ce fait indique, par exemple, «The Bachelor» et «The Bachelorette». Il est apparu sur ABC le 4 août 2014.

Date de sortie de Bachelor In Paradise Saison 7

En 2019, il y a eu une déclaration légitime pour la restauration du spectacle. Néanmoins, l’institution et les producteurs ne dévoilent pas de date de sortie à partir de cette seconde. En gardant à l’esprit la situation avancée du COVID, l’approche est probablement la plus extrême en dessous de la cale. La sixième fois est arrivée à un résultat en 2019, alors les chouchous ont anticipé que la saison suivante devrait augmenter en été. Pourtant, cela devient jusqu’à l’épisode pandémique. Donc, s’il y a maintenant un report à l’intérieur de la dépêche, nous le savons. Nous devrions voir la chaussure dans le deuxième 1/2 de 2020 ou même en 2021. L’estimation que nous devrions tenir pour sortir cela.

Bachelor in Paradise Saison 7: hôte et concurrents

Nul doute que Chris Harrison aura une nouvelle saison brillante de Bachelor in Paradise. Nous n’avons pas de réalité spécifique concernant les espoirs de cette septième saison. Quoi qu’il en soit, les chéris ont émis quelques soupçons autour du casting à venir. En accord avec ceux-ci, Alayah Benavidez, Mykenna Dorn, Victoria Paul, Sydney Hightower et Kelsey Weier devraient être évidents à l’intérieur de la nouvelle saison.

De plus, nous attendons le retour de Jed Wyatt, Mike Johnson, Blake Horstmann, John Paul Jones et Clay Harbor.

Histoire de Bachelor In Paradise Saison 7

L’histoire tourne autour, localisant l’amour. Les concurrents sont en partie colossale avec à l’intérieur les périodes restantes de «The Bachelorette» et «The Bachelor». On leur donne un charmant voisinage pour redevenir désespérément amoureux. De cette façon, nous devrions nous attendre à voir une pièce de théâtre, de l’amour, des destinations exceptionnelles, une bataille et plus de primes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂