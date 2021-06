Babylon’s Fall from Platinum Games sera un jeu de service pour PS5, PS4 et PC

Depuis trois ans La chute de Babylone, le suivant Jeu d’action les Nier : Automates-Maker et Square Enix, ont annoncé. était maintenant premier jeu et les fans de Platinum Games devraient être étonnés : ce sera un Jeu de service en mettant l’accent sur Coopérative.

La bande-annonce suivante a été présentée avec le nouveau lancement :

Dans le cas de Babylon, l’action rencontre le service et la coopération

« Babylon’s Fall » vous permet de rencontrer jusqu’à quatre joueurs se réunir en groupe. Comme soi-disant Sentinelles vous devez Tour de Babylone monter au bout grand trésor est caché.

L’équipe de Platinum Games s’appuie sur le Expérience des jeux passés, comme « Nier : Automates ». Vous pouvez faire jusqu’à quatre armes en même temps diriger et ainsi à travers le changement combos puissants Courir. Avec le butin, vous devriez toujours obtenir votre Équipement de mise à niveau peut et ainsi motivation devoir escalader la tour encore et encore jusqu’au bout.

Comme Jeu en tant que service La chute de Babylone continue régulièrement nouveaux modes étendu. Après le lancement, ceux-ci devraient offrir des expériences de jeu uniques. Chaque nouveau contenu complètement libre être.

Le dévoilement de la nouveau style graphique Du jeu. Cela rappelle un La peinture à l’aquarellequi a été peint avec un pinceau. En plus, tout est très flouce qui rend le jeu quelque chose délavé regards. Dans la première bande-annonce de gameplay, « Babylon’s Fall » a été montré sans filtre.

Le nouveau style graphique de Babylon’s Fall donne l’impression que le jeu a été dessiné au pinceau. © Square Enix

Le mix de « Babylon’s Fall » est pas la première tentative un tel jeu de Platinum Games. Déjà avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants à Manhattan et Échelle une approche similaire a été suivie. Cependant, le premier est génial floppé et l’exclusivité Microsoft était enfin après une longue phase de développement pulpé.

« Babylon’s Fall » n’a pas encore de date de sortie définitive, mais il devrait apparaître sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Puisqu’il s’agit d’un Titre multijoueur ce sera trois bêta-tests fermés donner. le premier a lieu sur le pc qui deuxième sur PC et PS4 et le la troisième puis se dérouler sur les trois plateformes. Vous pouvez choisir pour le Bêta fermée Inscrivez-vous maintenant sur le site officiel.