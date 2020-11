B-Real parle sur Eminem obtenant une protection contre les crampes de Boo-Yaa TRIBE

Eminem et B Real figuraient sur la coupe « 911 » de Boo-Yaa TRIBE.

L’inclusion d’Em sur la piste était inhabituelle, car Boo-Yaa TRIBE était plus un acte régional que le type de force nationale avec lequel Shady serait généralement aligné.

Monsta Ganjah de l’équipage a expliqué comment cela s’était passé: Em se faisait extorquer par les West Coast Crips. Son manager Paul Rosenberg a donc appelé la TRIBU Boo-Yaa pour voir ce qu’ils pouvaient faire. Ils ont pris soin de cela, et Eminem leur a donné une fonctionnalité.

HipHopDX a demandé à B Real ce qu’il savait de tout cela, et le cracheur de Cypress Hill a admis qu’il était inconscient de la politique des coulisses du «911».

Je n’ai pas trop entendu parler de ça parce que je ne me suis jamais impliqué dans aucun de ces trucs avec Em », a déclaré B-Real. « Ils m’ont juste appelé pour être sur ce disque et Boo-Yaa, ils ont toujours été de la famille pour nous. Ganxsta Ridd était l’un de mes grands potes. Ils étaient toujours avec nous dans les premiers jours. »

Et je n’ai pas pensé à la politique, c’était juste quelqu’un avec qui je voulais me mettre à plat parce que j’adore Em », a-t-il poursuivi.« C’est l’un de mes trois meilleurs favoris, et j’ai donc eu la chance de travailler avec lui là-bas, avec ma famille. C’était une évidence pour moi, et oui, vous connaissez la politique dont j’ai entendu parler plus tard, mais Boo-Ya a lavé cette merde pour eux … Si [Boo-Yaa T.R.I.B.E] est derrière toi et ils ont dit: «Hé, il est avec nous», tu ne vas pas avec lui. Personne ne baise avec ces gars. Mais oui, j’étais juste content de m’y mettre, et Em et moi en avons parlé un peu plus tard, et c’était juste une expérience cool. «