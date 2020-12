Azriel Clary affirme que les réactions négatives qu’elle reçoit à propos de R. Kelly proviennent principalement de la communauté noire

L’ancienne « petite amie » de la chanteuse dit qu’elle a décidé de s’exprimer car « les victimes ne sont pas celles qu’il faut faire honte ».

On lui a promis à plusieurs reprises qu’elle détaillerait un jour son expérience en tant que « petite amie » de l’icône de la musique en disgrâce R. Kelly, et Azriel Clary a, petit à petit, commencé à faire exactement cela. La jeune femme de 23 ans partage ses montagnes russes émotionnelles depuis qu’elle a quitté Kelly et son autre petite amie Joycelyn Savage. Il y a eu des bagarres, des larmes, des interviews et des mises à jour sur les réseaux sociaux, et récemment, Clary s’est assise avec Fox Soul où elle a expliqué pourquoi elle estimait qu’il était important de s’exprimer. « Pour moi personnellement, c’était assez dérangeant. La majorité des réactions négatives que j’ai reçues provenait de la communauté noire et d’autres influenceurs et célébrités », a déclaré Azriel. « Mais plus important encore, c’est un peu ce qui m’a fait sentir qu’il est très important que je partage cela parce qu’il y a tellement de gens qui sont comme moi. Les victimes ne sont pas celles qui devraient être honteuses. Ce devrait être le prédateur. Il devrait être l’agresseur. « « Cela montre simplement qu’il y a encore beaucoup de gens hypocrites et qu’il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement très ignorants de la situation », a-t-elle ajouté. «Il n’y a vraiment rien que je puisse faire pour eux, personnellement, mais ce que je peux faire, c’est aider les victimes à savoir qu’il n’y a rien de mal à dire ce que vous ressentez. Il est normal de s’ouvrir au monde quel que soit le contrecoup que cela entraîne. Clary a également déclaré que la plupart des gens « avaient été victimes d’abus ou connaissaient quelqu’un qui avait subi des abus d’une manière, d’une forme ou d’une autre », alors elle voulait prêter sa voix à la conversation. Après que Fox Soul ait partagé le clip sur leur page Instagram, les partisans de R. Kelly n’ont pas tardé à dénoncer Clary. Certains ont simplement laissé des commentaires en disant «Free R. Kelly», tandis que d’autres l’ont accusée d’avoir acheté son histoire sur les réseaux. Découvrez le clip ci-dessous.